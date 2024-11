El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el magnicidio de Carlos Pizarro

Luego de 34 años el Estado colombiano reconoció haber tenido responsabilidad en la ejecución extrajudicial del entonces candidato presidencial del M-19 Carlos Pizarro. El asesinato se llevó a cabo el 26 de abril de 1990 y desde Washington la familia de Pizarro asistió a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir el mea culpa por parte del país.

El encargado de reconocer la responsabilidad en el asesinato de Pizarro fue César Palominio, quien es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Desde Washington Palomino dijo que “hay pruebas sobre que en la ejecución extrajudicial de Pizarro están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado, principalmente miembros del DAS”.

Por su parte la hija de Carlos Pizarro, María José Pizarro, quien ahora es senadora de la República, dijo: “Me arrebataron a mi padre, me arrebataron la seguridad de un hogar, me arrebataron a mi familia. Esas son las circunstancias en las que crecí yo y en las que crecieron millones de colombianos y colombianas”. De igual forma, Pizarro también aseguró que su vida se vio afectada desde antes de que su papá fuera asesinado, ya que fue estigmatizada y señalada constantemente en varios entornos de su vida por ser la hija del entonces líder del M-19.

Sumado a esto, con respecto a la investigación del caso, la senadora Pizarro aseguró que el caso no ha avanzado como debería, además que aún hay personas que tienen información sobre el caso del asesinato de su padre y que no han sido investigadas, juzgadas ni condenadas por la justicia. De igual forma, aseguró que espera que este sea un primer paso para esclarecer el caso y que la verdad salga a la luz.