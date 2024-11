Petro aseguró que “hemos perdido la soberanía” ante revelaciones sobre la financiación de Pegasus desde EE.UU

El caso del software de espionaje Pegasus, que habría sido comprado ilegalmente por el Gobierno Duque para interceptar comunicaciones de la oposición, volvió a estar en boca de todos los colombianos luego de que el diario El Tiempo hiciera un preocupante hallazgo. Desde ese medio aseguraron que Estados Unidos fue quien financió la compra ilegal de Pegasus en Colombia, algo que pondría en jaque las relaciones internacionales con ese país, teniendo en cuenta que el presidente Petro ha chocado con Estados Unidos desde que llegó al poder. Lo más preocupante del caso es que ahora el Gobierno estadounidense habría confirmado lo que El Tiempo publicó.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso que ha consternado a toda la sociedad colombiana por lo bizarro que es que un país como Estados Unidos se implique en casos de espionaje al interior del país. Desde un evento con los oficiales de la Fuerza Aérea colombiana, en donde el mandatario anunció que modernizará la flota aeroportuaria de defensa del país, Petro se refirió al hallazgo. Aseguró, entre otras cosas, que Colombia perdió la soberanía por la intromisión de Estados Unidos por medio de la financiación de la compra de Pegasus.

“Hemos hablado de la ciberdefensa, que ahora se puso de moda, y las palabras a veces confunden, no es lo mismo ciberdefensa que espionaje y en eso tenemos que trazar una frontera porque las fronteras también son débiles. No es lo mismo tener un software para cazar mafiosos, que hacerlo sin orden judicial, a menos que la constitución del 91 no sirva para nada”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

Finalmente, el presidente aseguró que “también tendríamos que decir que nuestra democracia se ha debilitado al máximo. Nuestra soberanía no es solamente alzar una bandera, sino que las principales decisiones que se toman en Colombia las toman los colombianos, si la toman otro tipo de personas, cualesquiera que sean y cualesquiera que sean sus móviles, entonces hemos perdido soberanía”. Suado a esto el mandatario recordó que el único soberano de Colombia es el pueblo, la ciudadanía, y que este tipo de descubrimientos ponen en riesgo esa soberanía y a la democracia en el país.