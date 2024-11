Roberto Moreno, el gigante detrás de Quora

Desarrollado bajo el modelo de ciudad dentro de la ciudad, Quora es un proyecto de renovación urbana que abarca 151.254 metros cuadrados entre las calle 85 y el Parque del Virrey y entre las carreras 15 y 13ª. Contará con dos torres de 202 apartamentos y más de 227 locales comerciales y de servicios. También se construirá un teatro con capacidad para 1.200 personas dedicado a la memoria de Misi, salas de cine y una sala para fines culturales que será administrada por la Secretaría de Cultura. Detrás de este megaproyecto está Roberto Moreno, el presidente de Amarilo y tal vez uno de los constructores más importantes en la historia de Colombia, quien se sentó en nuestra Silla de Gerentes para darnos una lección de emprendimiento y de pensar en grande:

Para la industria de la construcción colombiana tal vez la única figura que uno puede poner a su nivel, y ya no está, es Pedro Gómez. Usted es uno de los más grandes constructores en la historia del país, ¿cómo se siente con ese título?

Pues muchas gracias que me ponga junto a Pedro Gómez, gran mentor, gran amigo. Con Pedro tuvimos una relación muy cercana, precisamente a finales de los 90, cuando hubo la crisis de la construcción. Él me invitó a que le ayudara a liderar su empresa y lo que hicimos fue operar las dos empresas juntos, y nosotros lideramos Pedro Gómez por un rato y, de verdad, gran señor y un gran ejemplo para el país.

¿Cómo ha visto la evolución de este sector en estos 32 años?

Yo empecé la empresa con Enrique Alberto Mazuera y posteriormente con Camilo Congote, con quien trabajamos 13 años. Creo que uno tiene que rodearse de buenos socios y buenas personas para poder soñar y construir, y he tenido la fortuna primero de tener maravillosos socios y, segundo, tener un equipo de trabajo extraordinario, porque si uno no se rodea bien y los acompaña y deja que ellos empujen, esto no funciona. Realmente eso es la base del éxito. La primera obra fue en El Tunal, Reserva del Tunal. Hicimos allá dos conjuntos, uno de 395 apartamentos y otro de 415. Eran viviendas de interés social y tuvimos un éxito extraordinario, y ahí fue donde arrancamos. Arrancamos pensando en grande y yo creo que en Colombia a veces nos cuesta trabajo pensar en grande y yo creo que eso ha sido el ADN de Amarilo: hacer grandes cosas, grandes proyectos, grandes obras y beneficiar a todos los grupos de interés. Ahora uno tiene que pensar en todo el ecosistema.

¿Cuál es el vínculo de Amarilo con la biodiversidad?

Nosotros hace 14 años empezamos a pensar en hacer proyectos de ciudad dentro de ciudad, de hacer grandes piezas de ciudad, porque hay constructores extraordinarios en Colombia que hacen edificios, pero yo dije: no vamos solo a hacer edificios, queremos hacer el entorno completo y ahí vamos al propósito de Amarilo: transformar entornos, empoderar las comunidades cumpliendo sueños. Ese es el propósito superior de nosotros como empresa. Entonces venimos desde hace más de ocho años ya trabajando en la sostenibilidad, porque hoy la sostenibilidad no es opcional. Es obligatoria, es un requisito porque o si no, qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. En las acciones que hagamos hoy va a afectar el futuro. Entonces, venimos desde hace ocho años haciendo nuestro informe anual de sostenibilidad, ya de Grupo Amarilo, porque hoy somos pues tres empresas: Amarilo, Yellowstone, que es el fondo de capital privado que fundamos de la mano con Luis Fernando Ramírez para realmente conseguir recursos de inversión para poder apalancar estos grandes proyectos que necesitan mucho capital y también con una visión de sostenibilidad e inversión sostenible, y también en aliados estratégicos está Cimento, en la cual tenemos de socio el grupo Pantaleón de Guatemala a través de Spectrum para hacer activos de único dueño.

Con ellos hicieron Fontanar en Chía…

Sí, en ese ese proyecto en sociedad 50 y 50 con Spectrum, tenemos Arcadia en Medellín y ahora vamos a arrancar el proyecto más importante de renovación urbana de Bogotá, Quora, donde vamos a intervenir tres manzanas, nuevamente pensando en generar bienestar, en generar armonía entre todo lo que estamos actuando. Hace 15 días lanzamos nuestra política de biodiversidad, y cuando vamos a un entorno estos grandes proyectos en los que vamos a intervenir, primero hay que entender qué es lo que existe ahí, qué vida existe ahí y cómo lo que vamos es a incrementar lo que está ahí y que los habitantes que lleguen convivan con lo que está ahí y buscar ese equilibrio entre los dos.

¿Cómo está el sector de la construcción en estos momentos?

Yo llevo 44 años en el sector de la construcción, trabajé en los Estados Unidos 12 años antes de venirme a fundar la compañía y de verdad, pues genera uno un encadenamiento muy grande en el sector de la construcción, porque realmente tocamos 32 sectores de la industria y 50 y pico de subsectores que jala la economía. Me han tocado siete crisis en mi vida profesional, entonces como me dijo un profesor en la universidad una vez: “chinos, las crisis no vienen muy a menudo: ¡aprovéchenlas!”, porque toca mirar es la hoja blanca con un punto negro y no al revés. Siempre hay que buscar las oportunidades, porque hay oportunidades y la finca raíz es un activo refugio, es un activo que siempre está ahí, lo puedes tocar. Y si usted me pregunta, este es de los mejores momentos para comprar vivienda: si miramos solo el salario mínimo ha subido 38% en dos años y y la vivienda no ha subido 38%, sobre todo la vivienda no VIS, pero las tasas de interés ya están bajando, la inflación está bajando.

¿Cómo está viendo el desarrollo en otras ciudades del país?

Colombia tiene una gran virtud y es que es un país de regiones y tenemos ciudades muy importantes. Mire lo que pasa en Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, la Zona Cafetera... Nosotros estamos en 18 ciudades de Colombia y tienen mercados y dinámicas diferentes, pero esta regionalización es muy importante para el país, sobre todo para el crecimiento económico y el empleo. Hay una diversificación grande y es muy importante lo que está pasando en otras ciudades.