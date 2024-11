“Los temas comerciales deben estar alineados a la estrategia de sostenibilidad de la compañía”: Paola Hernández

¿Hace cuánto comenzó Sodimac a hacer apuesta por sostenibilidad?

Nosotros somos una compañía que lleva estos temas en el ADN, pero año a año hemos venido profundizando y hemos venido consolidando y haciendo una sinergia en una real estrategia de sostenibilidad. Entonces, realmente desde que se crea la compañía hay una intención; los mismos accionistas somos dos corporaciones muy grandes, la Organización Corona y Organización Falabella, y lo que hemos buscado es que esto sea más coherente con la marca. Nosotros queremos que los temas comerciales sean también alineados a toda la estrategia de sostenibilidad de la compañía y que respondamos a la misma vocación. ¿En qué sentido? Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los colombianos y a través de nuestras acciones y nuestra estrategia de sostenibilidad buscamos que más colombianos tengan un mejor hogar. Buscamos apoyar a los colombianos a que tengan una vivienda digna, a reducir ese déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo. Esa es nuestra apuesta y queremos ser congruentes y tener esos mismos temas y esos mismos valores con los que impulsamos nuestra marca para todos nuestros grupos de interés con programas e iniciativas que tengan resultados concretos, medibles.

¿Cómo ser sostenibles en la industria del retail?

Hemos alineado al propósito comercial que tenemos en nuestra marca Homecenter y en nuestra marca Constructor creando diferentes programas que nos lleven a estar trabajando todos los temas de retail. También trabajamos muy fuertemente con nuestros clientes. Entonces, queremos integrarlos a las iniciativas de sostenibilidad. Queremos integrar también a nuestros proveedores; ellos son aliados estratégicos de nosotros, pero queremos que también participen y sean cocreadores de nuestros programas.

En últimas, la sostenibilidad tiene que funcionar como una cadena: si el proveedor no es sostenible, ustedes no van a ser sostenibles…

Eso es lo que hemos venido entendiendo y en esos temas nos hemos focalizado mucho como compañía, porque se entiende muchas veces la sostenibilidad o muy desde lo ambiental o solamente desde lo social, sin digamos que permea al negocio. Entonces, si no permea mi cadena de abastecimiento, si no permea a mis proveedores, si no permea a mis accionistas, a mis colaboradores, a mis clientes, a mis comunidades, pues realmente no va a ser sostenible. Y en esto de los proveedores tú tienes un punto súper importante y es que nosotros somos quienes nos ponemos al servicio de las marcas. Entonces, si yo no trabajo con un proveedor estos temas, es un riesgo para mí como compañía. Por eso yo con ellos tengo programas de auditorías en fábrica para los nacionales, para los internacionales, de mirar cómo los acompaño en esta estrategia. Recientemente tuvimos un premio de sostenibilidad para proveedores; queremos conocer qué prácticas están haciendo nuestros proveedores en sostenibilidad y queremos también que ellos participen en las iniciativas que tenemos como compañía. Los llamamos a webinars con expertos en cadena de abastecimiento, en huella ambiental en todos los temas, para que ellos también puedan crecer y que no solamente seamos un aliado netamente transaccional, sino que nos apoyemos en otros capítulos, como la sostenibilidad que es tan importante para nosotros.

Entonces los que son integrantes de toda esta cadena se dieron cuenta no solo de la importancia de la sostenibilidad, sino que en últimas es un buen negocio…

Claro, ahí es donde nosotros lo hemos llamado siempre “relaciones de mutuo beneficio”. Para mí es súper importante que ellos tengan buenas prácticas, que ellos compartan estos valores en temas también de sostenibilidad, los temas éticos, pero para ellos también es un gran gana-gana porque una gran empresa está apoyándolos en estas prácticas y están desarrollando negocios sostenibles que el día de mañana o incluso en el presente son carta de competitividad. Yo tengo proveedores que me dicen “este programa que usted me está haciendo, cuando yo voy a vender a Estados Unidos, si no tiene esto, no lo vendo, no abro mercado”. Entonces nosotros acompañamos al proveedor, le decimos cómo lo puede hacer. Hay programas en formación con universidades, con organismos multilaterales que los invitamos como empresa ancla a que participen para que puedan fortalecer sus estrategias.

¿Cuál ha sido el principal aprendizaje al frente de la sostenibilidad de Sodimac?

Muchos. Yo llevo bastantes años en la compañía y creo que cada año ha traído unos temas puntuales, pero diría que ya vamos a cumplir seis años que logramos focalizarnos más en la estrategia y conectarlo con lo que hacíamos, porque como somos una compañía tan grande y tenemos muchas líneas, podíamos hacer muchas cosas: si tú me decías ¿puedes sembrar? Pues claro, y trabajaba con niños, con mascotas, con adultos mayores. ¿Entonces, cómo lograr realmente tener un foco único en materia de sostenibilidad para nuestros grupos de interés y quienes quieran conocerlo? Cuando identificas los temas de Sodimac puedas hablar de mejoramiento del hábitat, puedas hablar de que construimos también viviendas, de que remodelamos viviendas existentes. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros y queremos que los colombianos también vinculen lo que hacemos con lo que tenemos. Entonces eso yo creo que ha sido un reto muy grande: tratar de combinar y de compartir con nuestros temas externos, internos y en temas de sostenibilidad.

