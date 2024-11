Gustavo Petro le dice al gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, que su jefe es Álvaro Uribe

Un nuevo rifirrafe tienen el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Julian Andrés Rendón, esto porque el funcionario departamental le respondió al Gobierno Nacional en su invitación de participar en las negociaciones con el Clan del Golfo. Al respecto Rendón publicó un mensaje en sus redes sociales:

PUBLICIDAD

(Lea también: Olmedo López y Sneider Pinilla fueron nuevamente imputados por hechos de corrupción en la UNGRD)

“Antioqueños, mi respuesta será la misma por coherencia y convicción: la paz es el imperio de la ley, la justicia y las oportunidades sociales. Ni con disidencias FARC, ni Clan del Golfo, ni con ELN, ni con ningún bandido, de distinta pelambre, hay que sentarse a negociar”.

Al parecer esto no cayó muy bien en el mismo presidente Petro quien salió a tirarle un dardo al gobernador, señalando que el jefe de él era Álvaro Uribe y que él si se sentó a dialogar con paramilitares.

“¿Y por qué, entonces. el jefe del gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, negocio con los paramilitares en Santa Fe de Ralito?”.

Incluso el mismo Julián Andrés Rendón detalló que el gobierno ya lo había buscado.

“Hace un par de meses como recordarán, recibí una invitación del Gobierno Nacional para participar en conversaciones con disidencias Farc, esto en el marco de la paz total. Dije que no, una posición en la que me mantendré. Hoy me lleva una nueva comunicación, me convocan a un encuentro para discutir lo que el Gobierno Nacional ha llamado un marco socio jurídico para el Clan del Golfo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso impunidad de un grupo que ha dicho no se someterá a la justicia? En este caso también la respuesta es no”, dice el gobernador en video.

Lo cierto es que el gobierno Petro y el Clan del Golfo ya han iniciado diálogos desde el mes de octubre en Tierralta, Córdoba. En estas conversaciones estarán presentes las comunidades y las autoridades con las que se busca transformas las economías ilegales.