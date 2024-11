Gustavo Bolívar aseguró que han hecho ‘campañas exitosas’ en contra de los principales medios del país

Desde la llegada Gustavo Petro al poder su gabinete de trabajo ha entrado en una encrucijada en contra de los medios tradicionales, supuestamente porque desde estos medios de comunicación se ha gestado una campaña de desprestigio en su contra. Aunque no es claro si dicha campaña siquiera existe, el presidente Petro no ha parado sus constantes ataques en contra de los medios, algo que, por supuesto, no ha dejado a nadie ajeno a sus declaraciones. Además, por culpa de Gustavo Bolívar, el actual director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se está propagando la tesis de que los ataques en contra de los medios son premeditados y con intenciones maliciosas.

PUBLICIDAD

Lea también: Petro aseguró que Trump contará con “todo su apoyo” siempre y cuando cumpla con esta condición

A través de las redes sociales se ha viralizado un vídeo de Gustavo Bolívar, que aparentemente fue filtrado sin su consentimiento, en este vídeo se puede ver como el director del Departamento de Prosperidad Social, aparentemente en una videollamada se refiere sobre un supuesto plan que han orquestado desde el Gobierno en contra de los medios tradicionales. El vídeo deja ver que Bolívar insiste en seguir con las campañas en contra de los medios tradicionales y con la intención de desprestigiar a los periodistas.

“Sí, tiene que ver con un cambio en las comunicaciones. Ahora yo creo que el gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Todos los influencers han tenido mucha más credibilidad y la gente está empezando a mirar noticias es a través de ellos. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana, pues han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están boleándole al presidente, etcétera. Bueno, ese es el panorama, yo creo que es positivo”, aseguró Gustavo Bolívar.

Estas declaraciones dejan ver que desde el Gobierno Nacional se están organizando ataques en contra de los medios del país, con el fin de, aparentemente, imponer las agendas que desean que las personas conozcan sobre las principales noticias del país. Este panorama es preocupante, más aún teniendo en cuenta que el propio presidente Petro ha atacado a medios y periodistas durante su tiempo en el poder, como cuando aseguró que las periodistas del país son muñecas de la mafia.