¿Es legal que un agente de tránsito use gas pimienta para defenderse de un ataque como pasó en Ibagué?

Un video en el cual se ve cómo un agente de tránsito es agredido por dos hombres en plena vía pública de Ibagué se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales durante las últimas horas. En la grabación se observa un detalle que desató un fuerte debate: el funcionario utilizó un gas pimienta en contra de uno de los ciudadanos para defenderse.

El secretario de Movilidad de Ibagué, más tarde les contaría a los medios locales el contexto de lo ocurrido. Según explicó, el agente de tránsito detuvo a un vehículo que había intentado fugarse después de atropellar a un motocilclista. El conductor junto a otras personas habrían atacado a los agentes de tránsito que los estaban requiriendo. Después de lo ocurrido, incluso, los funcionarios tuvieron que ser remitidos a un centro médico debido a las lesiones que sufrieron.

“Desde la Secretaría de Movilidad rechazamos profundamente este tipo de actos de violencia en contra de los servidores públicos. Este ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad judicial después de ser capturado en el lugar de los hechos y deberá responder por el presunto delito cometido”, comentó el secretario de Movilidad de Ibagué, citado por el medio local La Voz del Pueblo.

¿El funcionario tenía el derecho de usar gas pimienta?

Además de la agresión, entre los ciudadanos se generó un debate sobre el uso que le dio uno de los agentes de tránsito a un gas pimienta cuando lo estaban agrediendo. PUBLIMETRO consultó con un abogado experto en uso de la fuerza para saber qué tan adecuada fue esta actuación.

Para empezar, indicó que el porte de gas no está prohibido en general para la ciudadanía. De hecho, mencionó que la Ley 2197 de 2022 incluye una clasificación de armas menos letales para uso particular en la cual no se menciona este elemento. Por ello, sostuvo que los legisladores tienen pendiente esta discusión legal.

“Ahora bien, en su calidad de servidor público, deben estar delimitados en el reglamento de operación de estos funcionarios de manera expresa los elementos de dotación del funcionario. Por las funciones que busca desempeñar, relativas a la gestión del tránsito, el porte de este gas pimienta no debería estar autorizado, ya que, como vimos, el uso de la fuerza está concentrado exclusivamente en la Policía”, indicó el abogado.

No obstante, sostuvo que es clave revisar las normas que implementa cada ciudad para equipar a los agentes de tránsito en su jurisdicción.

Ahora bien, en el caso puntual que se presentó en Ibagué sostuvo que debe analizarse desde dos puntos de vista. Primero, desde su calidad de servidor público, lo cual no le da competencias para usar la fuerza contra los ciudadanos. De hecho, sostuvo que el conducto regular en estos casos debería ser llamar a la Policía.

Sin embargo, indicó que también debe tenerse en cuenta que, como particular, podría entenderse que este es un caso en el cual el funcionario ejerció su legítima defensa. “Aplicar el gas puede ser considerado como una reacción proporcional a la agresión recibida por parte del ciudadano. Sin embargo, esta situación sólo puede ser tramitada en medio de un proceso penal, lo que no excluye la responsabilidad derivada de su calidad de servidor público”, explicó el abogado.