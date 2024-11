“Lo que ven como humillación, es reconciliación”: Petro sobre la polémica de condecorar exmiembros del M-19

El martes 5 de noviembre, el presidente Gustavo Petro realizó una ceremonia de condecoración a civiles y altos oficiales de las fuerzas militares, que hicieron y hacen parte de la Casa Militar, en su aniversario número 93. No obstante, para algunos sectores políticos principalmente de oposición al Gobierno Nacional, hubo quejas y reclamos ya que en la ceremonia estuvieron exmilitantes del M-19, guerrilla de la que hizo parte el actual mandatario.

PUBLICIDAD

(Lea también: “El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta”: Petro reaccionó a la victoria de Trump)

Al respecto Petro señaló en su discurso que de los civiles condecorados hay “excombatientes del M19 que se condecoran al lado de oficiales del Ejército, de oficiales de la Policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo, puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista, pero es un ejemplo, porque es un ejemplo de paz no de guerra”.

En la ceremonia de aniversario de Casa Militar, que tuvo lugar en la Plaza de Armas del Palacio presidencial, el mandatario recalcó que “hay un mensaje: a veces no he percibido, muy criticado en realidad, porque no es fácil, después de tanta historia de violencia la paz”.

Esto al parecer no cayó muy bien en algunos políticos y funcionarios de entidades, como fue el caso de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“No Petro, condecorar a exguerrilleros del M-19 con hombres de la Fuerza Pública no es un ejemplo de paz; bien lo puede ser de impunidad. No pretenda lavar la cara de su grupo que cometió toda clase de violaciones a los derechos humanos y que hoy sigue en la impunidad”, dijo la parlamentaria.

Al respecto, el mismo jefe de Estado volvió a referirse al hecho señalando que es un acto de “reconciliación”.

“Lo que ven como humillación, es ni más ni menos, reconciliación. La reconciliación surge del perdón y es la base sólida de la paz. El odio y el rencor solo lleva a la venganza y a la perpetuación de la violencia, que es la permanente historia de Colombia, y que se debe cambiar”, escribió Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter).