Donald Trump se autoproclama presidente de Estados Unidos: “es una victoria política nunca antes vista”.

Tras una exhaustiva jornada electoral, el republicano Donald Trump se declaró ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Desde su comando de campaña, Trump ofreció un discurso lleno de promesas, agradecimientos y elogios hacia su equipo.

“Quiero agradecer a todos, tenemos miles de amigos, es un movimiento increíble, el mayor movimiento político de todos los tiempos en este país. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar, nuestro país necesita ayuda; vamos a arreglar nuestras fronteras y superar obstáculos que muchos pensaban imposibles”, afirmó Trump.

“Es una victoria política sin precedentes; es un honor ser su presidente número 47, también fui su presidente 45. Lucharé por ustedes, con cada aliento que tenga. No descansaré hasta lograr un Estados Unidos próspero; esta será la era dorada de nuestra nación. Nos permitirá hacer a Estados Unidos grande, de nuevo”, añadió.

Sobre el Senado y la Cámara de Representantes, Trump mencionó: “El voto popular fue grandioso, tenemos un sentimiento de amor en esta sala. Estados Unidos nos ha dado un mandato sin precedentes. Hemos recuperado el control del Senado, lo cual es muy positivo. Parece que también mantendremos el control de la Cámara de Representantes”.

Donald Trump se declara presidente de Estados Unidos antes de concluir el conteo de votos.

Trump dedicó palabras a su equipo de campaña, sus hijos y su esposa: “Quiero agradecer a mi esposa Melania, quien tiene el libro más vendido en Estados Unidos. También agradezco a mis maravillosos hijos y al nuevo vicepresidente J.D. Vance por su entrega y compromiso”. Además, Trump mostró gratitud al empresario Elon Musk: “Es un genio; debemos proteger a nuestros super genios”.

En medio del discurso, Trump pidió a J.D. Vance y a Dana White, presidente de la UFC, que dirigieran unas palabras a los presentes.

Antes de concluir, Trump afirmó: “Este día será recordado como el momento en que Estados Unidos recobró su rumbo. No tendremos más guerras; quiero hacer de nuevo fuerte al ejército, para que no haya más conflictos. Ya en mis primeros cuatro años no los tuvimos”.

Este martes 5 de noviembre, millones de estadounidenses acudieron a las urnas para votar en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump se enfrentó a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Más temprano, se confirmó que los republicanos obtuvieron el control del Senado, logrando la mayoría de los escaños.

Trump tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de Estados Unidos el lunes 20 de enero de 2025.