“Seguramente pasarán muchas marcas y nosotros seguiremos ahí”: Miguel Ángel González, director de mercadeo de Challenger

En 1966 luis Mayorga, un emprendedor bogotano, fundó Industria Electrónica del Sonido para ensamblar y comercializar radios, tocadiscos portátiles, radios de sobre mesa y radiolas. Años después la marca se convertiría en Challenger, la gran empresa colombiana de electrogasodomésticos, refrigeradores, muebles y productos de madera con lo mas altos estándares de calidad, diseño y tecnología capaz de darle pelea a las marcas extranjeras. ¿Cómo lo ha hecho durante casi 60 años y por qué siguen siendo líderes en un mercado tan competido? Miguel Angel González, su director de mercadeo, no los explica en Silla de Gerentes:

PUBLICIDAD

Hay gente que aún no sabe que Challenger, una marca de toda la vioda en las cocinas de los colombianos, es una empresa 100% colombiana y con un portafolio inmenso…

Así es, inversión 100% colombiana. Este año estamos cumpliendo 58 años y pues para nosotros y para mí es un honor saber que trabajo en la compañía 100% colombiana, que nuestra mano de obra es 100% colombiana, nuestra fábrica está aquí en Bogotá, que fabricamos y ensamblamos nuestros productos acá en Bogotá con mano de obra 100% colombiana. Entonces creo que construimos país. Llevamos ya 58 años construyendo país y seguimos muy vigentes en el mercado, muy vigentes frente a las otras marcas multinacionales. Y a la altura de cualquiera de estas marcas que vienen de afuera a ofrecer también productos de muy buena calidad.

En el mercado está la nevera coreana, la estufa china, la vaina de Estados Unidos o de cualquier otra parte. ¿Cómo ha sido esta lucha para Challenger?

Yo creo que la diferencia, y he tenido la oportunidad de trabajar en otras compañías asiáticas, es el foco real hacia consumidor colombiano. Cuando tú hablas de un producto Challenger seguramente tiene dentro de su diseño y su construcción muchos insights que vienen desde el consumidor sobre el uso real que tiene para la familia o en la casa del hogar colombiano. Ahí nos estamos diferenciando. Somos además una compañía que se preocupa mucho por la calidad. Nosotros somos Challenger, calidad para tu vida, como statement. Los componentes que nosotros incluimos en cualquiera de nuestros productos son de alta calidad. No peleamos por precio, no somos los más baratos; definitivamente no lo somos, pero es porque sabemos y somos conscientes de que tenemos que entregar la mejor calidad al consumidor y creo que eso es lo que se ha quedado en la memoria del colombiano cuando compra un producto Challenger. Saben que detrás de eso hay un producto que va a durar muchos años y que también va a ofrecer un soporte local y nacional. Han pasado muchas marcas, seguramente pasarán muchas marcas y nosotros seguiremos ahí.

A mí hay algo que me gusta mucho de los productos Challenger y es el diseño. Me gustaría que me hablara un poco de eso…

Tenemos un departamento muy fuerte de investigación y desarrollo, investigación y diseño, donde creamos los productos desde cero. Productos como las neveras, por ejemplo, si fuéramos a la fábrica hoy, tu ves cómo llegan los rollos de acero, el polipropileno para hacer las inyecciones y todo lo que hay dentro de una nevera. Pero adicional a eso, pues nosotros hacemos una investigación de lo que pasa en las casas, sobre todo en. Te pongo un ejemplo, cuando yo llegué dentro de la bandeja más grande de la nevera, que es la interior, hay una división que en su momento se llamó Smart Pocket, pero eso salió de un insight de lo que pasaba en las casas. Cuando tú preparas algo y tienes que cortar un tomate, una cebolla, por lo general no lo usas todo y queda media cebolla, medio tomate, medio pimentón. Y eso termina rodando por toda la nevera. Esta división nos ayudaba a, obviamente, diferenciar el tema de verduras con frutas que no queremos que se mezclen. Pero encima de la división había un pequeño bolsillo, un pequeño recipiente donde tú podías depositar ese tipo de cosas. Y eso es un insight muy de nosotros, muy colombiano, muy muy criollo. A partir de ahí desarrollamos nosotros esa pieza y después vinieron otras marcas ya a copiarla y desarrollarla de otra manera. Pero siempre hemos sido pioneros en ese tipo de cosas que son diferentes y más ajustadas a ese consumidor colombiano.

PUBLICIDAD

Challenger es una marca que históricamente creo que los colombianos vinculamos con la cocina, con las estufas, con los hornos, pero ustedes tienen una línea blanca impresionante…

Definitivamente la joya de la corona es la parte de la cocina, todo el tema de gasodomésticos, pero también tenemos televisores desde 32 a 65 pulgadas, tenemos neveras de entrada, hasta nevecones, hay productos que son de una especificación alta y también tenemos nuestra línea de lavadoras, sumándole también los calentadores de gas, los aires acondicionados. Tenemos unos equipos que son bastante interesantes, en tema de refrigeración funcionan muy bien los minibares, las cavas de vino, los congeladores horizontales que funcionan tanto en un negocio un poquito B2B, también B2C. Algunas personas las usan en las fincas, otras necesitan para sus negocios propios. Entonces, digamos que la gama de productos es muy grande. La tecnología, de una u otra manera se ha ido democratizando y tener acceso a la tecnología es sencillo en la medida en que cada vez se hace más asequible para para todos. Y nosotros, pues también lo ponemos a disposición del consumidor colombiano.

¿Cómo están en la apuesta de tiendas propias?

Hoy nosotros estamos en un proceso de expansión de las tiendas propias. Las últimas que abrimos esta semana, esto es casi que chiva, pero abrimos en Pasto, estuvimos abriendo en Barranquilla a principio de año, finalizando y comenzando este año, estuvimos abriendo nuestra tienda nueva en la 127 con autopista aquí en Bogotá. Y nuestra idea es seguir abriendo tiendas y modernizando las que ya tenemos. Un gran foco está en Bogotá, pero en ciudades principales en Medellín tenemos nuestra tienda propia, que funciona también como nuestras oficinas en Cali. Eje Cafetero también tiene su tienda propia en Pereira, que es una tienda también remodelada recientemente. Y lo más interesante y lo más bonito del tema de cómo competimos nosotros es que no nos gusta meternos en el tema de precio. Si tú vas a revisar cómo vendemos nuestro producto, nosotros no lo ofertamos, no lo promocionamos. Cuidamos mucho la marca, cuidamos mucho esa calidad. Y no queremos entrar en ese juego del más barato, del promocional, sino cuidamos mucho al consumidor y a nuestros clientes, los distribuidores, para que ellos ofrezcan los mismos precios en cualquier ciudad, pero pues que funcione en grandes superficies, que funcione en un canal tradicional. Es una política que nos ha funcionado muy bien para cuidarnos de eso y que la el consumidor entienda el tipo de producto y el tipo de compañía que somos: una compañía top y premium en lo que se entrega y en lo que se hace.

¿Por qué alguien en esta Navidad debe comprar y regalar productos Challenger?

La respuesta más sencilla para las otras compañías es decir que van a conseguir un precio competitivo. Yo te diría que tengo un precio competitivo en la medida en que te estoy entregando un poco más de lo que tú crees que vas a recibir, sobre todo en temas de calidad, entonces es garantizar que tienes componentes de última tecnología y de última calidad. Te pongo un ejemplo; en el caso de las estufas, tenemos quemadores italianos que garantizan que la cocción de la comida sea la adecuada para las personas que son famosas en el tema de la cocina, pero también para el que simplemente necesita prepararse un muy buen desayuno y que necesita que eso quede perfecto. Entonces yo creo que es la mejor decisión para cuidar los tuyos, para que tú sepas que estás comprando algo que tiene un respaldo detrás, que lleva muchos años de desarrollo y sobre todo, que es un producto que te va a ayudar a eso, a elevar la calidad en tu cocina, en tu hogar, para las personas con las que estás. Cuando tú cocinas, preparas comida para ti, pero también para las personas que más quieres en tu casa, que seguramente es tu familia, tu novia, la persona que estés invitando a casa. Entonces creo que nosotros estamos muy adentro de los hogares y estamos muy ahí con ellos.