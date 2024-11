Tragedia de colombiano en España: perdió todo por la Dana y el jefe le exige que llegue a trabajar

La tragedia que vive España ha dejado en evidencia diferentes situaciones por las que están pasando los afectados, en este caso en particular se trata de un colombiano, que lo perdió todo por la Dana y ahora tiene que lidiar con un jefe que le exige que debe presentar se a trabajar. En un video la televisión española se conoció el caso, que generó indignación tanto en España como en Colombia.

El colombiano aseguró que es habitante de Alfafar, una de las zonas más afectadas por la tragedia y a donde las ayudas se han tardado más tiempo en llegar.

Colombiano vive la tragedia en Valencia y debe lidiar con jefe que le exige ir a trabajar

En el video que se conoció a través de Tiktok, el colombiano relata la situación por la que está pasando y la exigencia que le hizo su jefe para presentarse a trabajar a como diera lugar.

“Yo vivo en Alfafar, en la zona de la catástrofe. Me llama el jefe a las 7:30 de la mañana, muy disgustado, molesto, diciéndome que por qué no estoy en mi sitio de trabajo y que por qué no he llegado, que mi obligatoriedad es estar allá a las 7 de la mañana, que me busque la vida, que le diga a mis vecinos que alguno me lleva”, relató el colombiano.

Luego agregó que: “Mi coche quedó totalmente destruido, apareció como 10 calles más abajo. No es una mentira para nadie saber lo que está pasando”. Cuando el periodista le preguntó cuánto tiempo se tardaría en llega a su empresa desde su lugar de residencia, el colombiano le dijo que: “yo miré cuanto tiempo y son 2 horas y media a pie, porque no hay línea del metro, no hay línea de autobús, no hay una forma de transporte”.

Los usuarios de internet se pronunciaron al conocer el caso diciendo que: “y yo que pensaba que solo los jefes en Colombia eran así”, “Por favor si alguien lo conoce que nos diga donde trabaja para hacerle llegar todo nuestro amor a ese jefe tan comprensivo y calidad de ser humano”, “Ahora es cuando los políticos tienen que actuar junto a los juzgados en contra de cualquier despido discriminado” y “Los vecinos perdieron el auto también quien lo va a llevar a trabajar, que jefe más indiferente”.