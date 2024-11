Petro dijo que tiene dudas sobre importante cifra que dio la ONU acerca de los cultivos de coca

La cantidad de cultivos de coca en Colombia ha subido de forma constante durante los últimos tres años, lo cual ha generado fuertes cuestionamientos internos y externos contra las estrategias que está implementando el presidente Gustavo Petro para mitigar este fenómeno. Durante un evento de la Policía Nacional, realizado este viernes 1 de noviembre, el primer mandatario se refirió a un informe que publicó la ONU recientemente acerca del comportamiento de los cultivos durante el 2023.

“Nos dice que la productividad de la hoja de coca se duplicó en un año, lo que me genera dudas. No he observado ningún cultivo en el mundo que en un año duplique su productividad. Pero solo dejo que son dudas”, explicó el primer mandatario.

Y señaló que esto implica que la misma área sembrada tiene la capacidad de producir el doble que en el año anterior. Luego indicó que, teniendo en cuenta que se trata de un asunto científico, debe analizarse con detalle.

También indicó que el Gobierno Nacional no tiene la culpa de que la productividad de los cultivos se haya incrementado, pues indicó que los narcos tienen el dinero para adaptar las plantas para producir una mayor cantidad de cocaína.

ONU vio con buenos ojos la propuesta de Petro para comprar coca a campesinos

El primer mandatario ha esbozado una propuesta que ha generado una fuerte polémica en la opinión pública: hacer que el Estado colombianos les compre la hoja de coca a los campesinos con el fin de ayudarlos a transitar hacia una economía lícita.

Aunque la propuesta fue duramente criticada por varios sectores de la oposición, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no consideró que fuera una idea descabellada. Guterres se refirió al tema durante la COP16 que se hizo en Cali.

“Yo no conozco en detalle el proyecto. Pero si la compra es hecha para después reutilizarla de forma positiva, puede impedir el tráfico. Si eso puede garantizar que haya una neutralización de esa producción y que esa producción no alimente al tráfico. Pero, naturalmente, el objetivo nuestro, es el de preservar la salud de la gente en todo el mundo”, aseguró el secretario general de la ONU.