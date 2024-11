Fiscalía abre investigación a Diego Cancino, director de la SAE, por presunto delito sexual violento

Se ha conocido en las últimas horas, que el actual y recién designado director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino, será investigado por la Fiscalía General de la Nación, por presunto delito delito de acto sexual violento, tras la denuncia que se conoció por parte de Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

(Lea también: Indignante: Se suspendieron los Juegos Intercolegiados porque MinHacienda incumplió con los recursos)

La información fue confirmada por la misma fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien anunció que el caso lo tomará el grupo de delitos contra violencias sexuales y basadas en género de Bogotá.

“Ya tenemos definido el programa metodológico, el Fiscal ya ha recibido algunas diligencias, se recibieron unas entrevistas y se ordenó la inspección de algunos celulares donde podía existir chats relacionados con el tema”, dijo la fiscal general.

Viviana Vargas y su relato de cómo fue acosada sexualmente

En declaraciones para Blu radio, Viviana Vargas señaló que todo empezó porque ella estaba buscando oportunidades laborales, tras el vencimiento de su contrato en el ministerio.

“Este hecho acontece el día 9 de octubre y realmente yo estaba buscando oportunidades laborales porque mi contrato en el Ministerio del Interior iba hasta el 25 de octubre. En este sentido, pues yo generalmente unas semanas antes de que finalicen mis contratos busco, busco pues otras opciones laborales. Entonces en el marco de esto yo contacto al señor Diego Cancino y desde allí él me dice que por supuesto que le envíe la hoja de vida y que nos veamos el día 10 de octubre para poder almorzar”, dijo la Vargas para el medio radial, anteriormente citado.

Cabe señalar que la misma mujer asegura que no tenía ninguna clase de amistad con Diego Cancino, solo era una relación de trabajo. En el encuentro con el actual director de la SAE, Vargas afirma que Cancino la intentó tocar en repetidas ocasiones, diciéndole palabras obscenas.

PUBLICIDAD

“Incluso en la denuncia está muy claro y accedió a mi espacio físico y fue abrazándome por la espalda y cogiéndome los senos. Eso es acceder a mi espacio físico y si eso no es acceder a mi espacio físico, entonces no sé qué lo sea para el país y yo no tendría por qué permitir eso”, aseguró Viviana Vargas para Blu.

Por su parte, Diego Cancino ha publicado una carta a la opinión pública, donde niega todo lo sucedido.

“Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros”, dice una parte del escrito.