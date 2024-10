Video de Messi hablando de la COP16 es real, pero resultó viejo: le añadieron nota de voz para actualizarlo

Una aguda polémica se desató durante las últimas horas debido a un video que publicó la ministra de Ambiente y presidenta de la COP16, Susana Muhamad. En la grabación aparecía la estrella del fútbol mundial Lionel Messi enviando un conmovedor mensaje a propósito del evento sobre biodiversidad que se está desarrollando en Cali actualmente. Sin embargo, poco después hubo fuertes cuestionamientos debido a que el video ya había sido usado en otros eventos.

“La Paz con la Naturaleza llega a todos los rincones del mundo. Una de las grandes estrellas del fútbol, Lionel Messi, no fue ajeno al llamado y en este video nos muestra su apoyo a la gran coalición mundial que lanzamos hoy en la COP16″, indicó la ministra en su cuenta oficial en la red social X.

El video, sin embargo, fue objeto de duras críticas. Los usuarios de redes sociales no tardaron mucho en darse cuenta de que ya había sido usado en otros eventos. De hecho, fue el mismo que se utilizó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizó el año pasado, también conocida como COP28.

“Lo que tengo en mis manos es algo muy preciado. Vale oro. Hay uno solo. Con esfuerzo y sentido colectivo podemos cuidarlo. Sumate a Join The Planet y juntos haremos la jugada para cambiar el planeta. Trabajemos en conjunto para salvar el planeta para las futuras generaciones. En la COP16 de Colombia unámonos para proteger la vida, la naturaleza y a la gente”, dice Messi en el video.

¿Qué fue lo que realmente pasó con el video de Messi en la COP16?

Al parecer, todo fue una confusión que se desató a raíz del video que le envió la organización Join The Planet al Gobierno Nacional de Colombia, pues la grabación no era falsa, como se había dicho inicialmente. Era un video que se usaba en distintos eventos y cuyo final era modificado para adaptarlo a cada uno de ellos.

“Este video que nos compartió Join The Planet es utilizado por ellos en varias de sus campañas. Para la COP, le incluyeron al final la voz de Messi y el logo de la flor, como apoyo al mensaje de paz con la naturaleza, propósito que nos une a todos. No vemos acto de mala fe por parte de Join The Planet pues Messi es uno de sus embajadores y esta fundación trabaja por la sostenibilidad y sobretodo con el reciclaje ♻️. Gracias por invitar a todos a vivir en un mundo en paz con la naturaleza”, aclaró la ministra Muhamad en la red social X.

En la emisora Blu Radio, además, indicaron que la organización Join The Planet amentó lo ocurrido e incluso habría ofrecido al Ministerio de Ambiente enviarle unos guayos de Messi.