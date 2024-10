¿Es suficiente?: Hincha del Junior que le rompió la cabeza a mujer no volverá al estadio en 5 años

Viceministro del Diálogo Social dijo que el hincha del Junior no podrá volver al estadio en cinco años

El Ministerio del Interior informó que le aplicó una “sanción ejemplar” al hincha del Junior que le rompió la cabeza a una aficionada del América que se encontraba viendo el partido que disputaron ambos equipos el pasado este domingo 27 de octubre por una de las fechas de la Liga Betplay Dimayor.

“Gobierno toma medidas ejemplares contra hinchas violentos. Se trata de un hincha integrante de la barra Los Kuervos del Junior de Barranquilla, quien enfrentará una sanción de 5 años de NO INGRESO al Estadio Metropolitano de la capital del departamento del Atlántico”, indicó el Ministerio del Interior en un pronunciamiento que hizo en su cuenta oficial en la red social X.

El viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, sostuvo que el hombre también había agredido a una funcionaria en el rostro. Además, les hizo una invitación a las barras del país para mantener la convivencia y la paz en los estadios.

El hijo de la mujer herida en el partido Junior vs. América dio su versión

La agresión que sufrió la mujer, quien se encontraba en el estadio junto a su hijo, desató la indignación de los ciudadanos en las redes sociales, pues fue el joven quien hizo una publicación contando lo ocurrido.

“Invité a mi mamá al estadio para ver Junior vs América, era la primera vez que iba al metro, pero los ‘La Banda de los Kuervos’ le dañaron la experiencia. Tiraron una lata de cerveza en medio de la celebración del primer gol y le partieron la cabeza. Qué decepción, la Policía pintada, no controla nada; la Alcaldía de Barranquilla permitió la entrada de unos desadaptados qué no le aportan nada al fútbol. Mi mamá, que hoy estrenaba la camisa, se vio manchada de sangre por culpa de unos completos idiotas”, escribió el hombre también en su cuenta de la red social X.