En libertad uno de los primeros condenados por el caso Odebrecht: juez de la República dio la orden

El caso de Odebrecht ha sido uno de los casos de corrupción más polémicos del país, tuvo una nueva actualización que revivió la polémica por la decisión que tomó un juez de la República. Presuntamente el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quedó en libertad por orden de un juez; según El Espectador, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del País (INPEC) reportó que Melo habría salido de la cárcel La Picota de Bogotá el pasado 26 de octubre. Desde el INPEC informaron que Melo ya había cumplido 11 años y nueve meses de su condena, pero no revelaron las razones por las que quedó en libertad.

José Elías Melo había sido condenado y estuvo preso por primera vez en el año 2017, por haber hecho parte de la red de corrupción que por medio de sobornos se quedó con el contrato de construcción de la Ruta del Sol II en 2009. En 2019 fue condenado por delitos de soborno e interés indebido en la celebración de contratos, además la justicia aseguró que Melo sabía sobre la existencia del soborno de más de seis millones de dólares que le entregó la empresa brasileña Odebrecht al Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte.

Pese a esto, en el año 2022 Melo radicó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el que buscaba nuevamente probar su inocencia. Su defensa aseguraba que el ofrecimiento de ese dinero al exviceministro de Transporte se dio antes de que Melo se enterara del soborno, por lo que no entendían por qué a él le imputaban delitos de cohecho sabiendo que no hizo parte de la reunión en la que se dio el ofrecimiento de dicho soborno.

Sobre esto, la Fiscalía asegurar que aunque la reunión no se dio con él, eso no implica que no haya participado o realizado un aporte significativo en la celebración indebida de contratos “pues, para ser coautor o partícipe no se requiere que todos se reúnan ni que todos se conozcan, pues se puede ser coautor solo conociendo e interactuando con uno de los coautores, lo importante es que sepa conozca que está contribuyendo a la realización de un delito y actúe con ese fin común”.

Finalmente, se espera que mientras la Corte Suprema de Justicia estudia su recurso de cesación José Elías Melo enfrente lo que queda del proceso en libertad. Es importante recalcar que la información más reciente sobre el caso, antes de que se difundiera su libertad, es que en 2023 Melo rechazó un acuerdo entre el Grupo Aval, empresa filial de Corficolombiana, y Estados Unidos. Con ese acuerdo el Grupo Aval tuvo que pagar una multa de más de 80 millones de dólares.