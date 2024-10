Swift Móvil: ¿cuánto valen los planes del nuevo operador de telefonía móvil que llegó a Colombia?

Swift Móvil es el nuevo operador de telefonía móvil que llega a competir en el mercado colombiano y desde ya hay mucha expectativa por el rendimiento que podría tener a nivel nacional. Swift Móvil tiene una fuerte apuesta digital y es soportada por una compañía multinacional conocida como Plintron.

“Tenemos nuestra sede en Singapur con oficinas en Londres, Dubái, Nueva Delhi, São Paulo y Seattle, y nuestro centro de soporte y tecnología global, en India, nos permite brindar soporte las 24 horas, los 7 días de la semana a nuestros clientes”, señala Plintron en su página web oficial para Colombia.

Así mismo, en Swift Móvil le quieren apuntar a suplir necesidades que han identificado en los usuarios colombianos, según le explicó el director de Producto y Mercadeo de la marca, John Capote, al periódico Portafolio.

“En el país hay una necesidad de ofrecer nuevos servicios y nuestro diferencial es que funcionamos totalmente virtual, con una plataforma y una app, sin filas, sin demoras, sin necesidad de contratos, asteriscos o complicaciones. Somos simples, transparentes. No tendremos puntos físicos, entonces nunca les diremos a los usuarios que vayan a un punto de venta. No exigimos permanencia y nuestra oferta es competitiva, pues no queremos ser los más baratos, sino ofrecer una buena experiencia”, indicó Capote en la entrevista.

¿Qué precios tienen los planes de Swift Móvil?

Como es costumbre con las nuevas marcas que entran a competir en el desafiante mercado de la telefonía móvil en Colombia, Swift Móvil entró a ofrecer precios especiales para atraer nuevos clientes.

Según señalaron en su página web oficial, están ofertando varios planes postpago con el 25 por ciento de descuento:

Uno de ellos ofrece 60 gigas de datos, minutos y SMS ilimitados por un mes a $29.900.

El otro plan con 25 % de descuento ofrece 180 gigas de datos y también tiene minutos y mensajes de texto ilimitados por tres meses. Su costo es de $74.900.

Un tercer plan es anual, es catalogado como premium y cuesta $399.000. A cambio, ofrece 720 gigas de navegación y minutos y SMS ilimitados.

La comparación con planes de Claro y Tigo

En el mercado hay planes que pueden ser más costosos, pero ofrecen otros servicios adicionales. Por ejemplo, Claro tiene un plan para que sus clientes se pasen de prepago a postpago: vale $42.900 al mes, ofrece 60 gigas de datos, mensajes de texto y minutos ilimitados. Pero también incluye las apps de Claro Video y Claro Drive.

Tigo, mientras tanto, también ofrece un plan postpago mensual que vale $42.900 por 60 gigas, minutos y mensajes de texto ilimitados. En su caso, le adicionan un mes de cortesía de Amazon Music y prometen disfrutar de Facebook y WhatsApp sin que se acaben.

Vale decir, sin embargo, que es importante que los usuarios lean los términos y condiciones de cada plan para asegurarse que están de acuerdo con ellos.