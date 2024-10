Un taxista y un conductor se fueron a los golpes en plena vía de Bucaramanga: casi generan un accidente

La intolerancia en Colombia sigue siendo uno de los principales focos de riñas y peleas en el país, además, los conflictos entre conductores ocasionados por imprudencias en las vías. El más reciente caso se presentó en Bucaramanga, donde un taxista y el conductor de un vehículo particular se fueron a los golpes en la mitad de la vía y estuvieron a punto de generar un accidente de tránsito. Todo se habría generado por una maniobra que no le gustó al conductor de carro particular.

Gracias a un vídeo difundido en redes sociales, que fue grabado por otro conductor que fue testigo de todo el hecho, deja ver como los dos conductores estaban primero peleando desde los carros en el anillo vial de Bucaramanga, capital de Santander. El taxi, a punto de estrellarse contra una volqueta, se desvía hacia un retorno y el conductor del vehículo particular, que era una camioneta blanca, aprovecha para tirarle un objeto por la ventana. Esto generó que el taxista se detuviera y el conductor de la camioneta, ni corto ni perezoso, hizo lo mismo.

Al bajarse del vehículo el conductor de la camioneta fue más rápido y astuto y llegó primero al taxi, justo cuando el taxista se estaba bajando con tremendo palo para golpear al conductor de la camioneta. Ante esto, el hombre aprovecha su ventaja, lo levanta del suelo y tira al taxista contra el carro y le da tremenda golpiza. En ese momento la persona que graba se acerca al lugar donde está sucediendo la confrontación y se logra escuchar qué fue lo que generó el conflicto.

Según lo que se logra escuchar, ambos hombres pelean porque el uno cerró al otro y eso, notoriamente, les dio mucha rabia. A ciencia cierta no se sabe quién ocasionó la disputa o quién tuvo la culpa; eso sí, las autoridades piden que los conductores en las vías sean más conscientes y tolerantes en las vías, ya que no es necesario irse a los golpes con nadie. Aún más teniendo en cuenta que el altercado sucedió en plena vía pública y eso pudo generar un accidente de tránsito.