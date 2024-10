“Dizque venía a Cali a descansar”: Presidente de la Cámara dejó micrófono abierto y soltó esa perla

Una vez más Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, desató una nueva polémica luego que en medio de un evento de la COP16 dejó abierto el micrófono y se le escuchó claramente decir: “Yo dizque venía a Cali a descansar”.

El Congreso de la República se trasladó hasta Cali por la cumbre ambiental y climática y sesionar en lo que han denominado como “Congreso a la Calle”.

El momento exacto quedó grabado en video y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se percató de lo que acababa de decir el congresista y fue quien apagó el micrófono.

El excandidato presidencial Enrique Gómez publicó el video y lo acompañó de un mensaje que dice: “Escuchen al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca: “Yo dizque venía a Cali a descansar”. Esa es la síntesis de los políticos en la #COP16. Nada más que decir”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “y todos esos políticos van viaticando... nosotras aquí pariendo pues vamos por tierra mañana, pagando de nuestro bolsillo todo, sin respaldo del gobierno...”, “A descansar? No le alcanzaron las dos semanas”, “Los campesinos marchando para que los dejen trabajar y el gobierno entero de rumba en Cali” y “Qué vulgaridad esa clase política. Por eso éste país está condenado. Y la ciudadanía siempre vuelve y vuelve y vuelve a elegirlos. No son políticos, no son ciudadanos, elegidos entre ciudadanos para hacer algo por ellos. No; son empresas criminales montadas para lucrarse, y ya”.

El pasado 22 de octubre se registró la primera polémica protagonizada por el mismo funcionario, cuando se enfrascó en una discusión con el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar.

La Cámara estaba sesionando Villamizar se acercó hasta la mesa directiva de la Corporación para increpar directamente a Salamanca, para reclamarme el por qué no le permite el uso de la palabra.

El presidente de la Cámara llegó al cargo desde julio pasado, y desde entonces, ha sido un funcionario polémico, que incluso llegó a proponer que el Congreso dejara de sesionar durante la semana de receso escolar, pero sus pretensiones fueron negadas.