Petro se refirió al caso de Sofía Delgado y aseguró que los niños no merecen un mensaje de solidaridad

La macabra muerte de Sofía Delgado consternó a todo el país por lo cruel de su asesinato y el calvario que atravesó su familia durante los 19 días que duró la búsqueda. Finalmente, el jueves 17 de octubre el operativo para dar con el paradero de Sofía terminó con un terrible hallazgo, encontraron el cuerpo de la niña de 12 años al interior de una bolsa de basura totalmente desmembrada. Ante esto, varias personalidades de la política colombiana hablaron del caso, pero esta mañana el presidente Gustavo Petro dejó con la boca abierta a más de uno.

A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que “las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos. Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía”. Estas declaraciones no cayeron bien en la sociedad, quienes no entendieron la necesidad de expresar que los niños no merecen un mensaje de solidaridad.

Sumado a esto, al presidente le reclaman que durante el Gobierno de Iván Duque, cuando Petro fungía como congresista de la República, se intentó aprobar una ley para que a los violadores de niños se les aplicara cadena perpetua, a lo que el ahora presidente Petro se opuso. “Yo me opuse al proyecto de cadena perpetua de Duque no solo porque la Constitución prohíbe malos tratos malos tratos y tortura contra cualquier persona independiente de su delito”.

Cómo desapareció Sofía Delgado

La desaparición de Sofía Delgado ocurrió el pasado 29 de septiembre en inmediaciones de su casa, ubicada en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca. Su madre la había mandado a comprarle Champú a su mascota y desde entonces no se supo de ella. Las autoridades habían ofrecido una millonaria recompensa e inclusive la Interpol había emitido una circular amarilla en 195 países con el fin de dar con el paradero de Sofía de la forma más rápida posible.