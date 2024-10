Petro pide la renuncia de César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral

Gustavo Petro, presidente de la República, a través de las redes sociales, escribió un corto y contundente mensaje, a través del cual dice que César Lorduy, actual presidente del Consejo Nacional Electoral debe renunciar a su cargo. Aunque el mandatario no explicó las razones, a través de diferentes medios ha circulado información relacionada con el funcionario que lo relaciona directamente con denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la Nación .

El presidente del Consejo Nacional Electoral, quien hace poco fue nombrado en el cargo, tendría una denuncia ante la Fiscalía por presunto caso de acoso sexual a la representante a la cámara Ingrid Aguirre.

El nombramiento del magistrado César Lorduy, de Cambio Radical, como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) ahora es cuestionado por el presidente, quien de manera contundente pide su renuncia inmediata. Petro no ha dejado de despacharse en contra de los funcionarios de esa entidad después de la decisión anunciada de investigarlo por la presunta violación de los topes de financiación durante la campaña presidencia.

Ahora, sale a la luz el caso que tiene Lorduy en su contra en la Fiscalía por el presunto caso de acoso sexual a la representante a la Cámara Ingrid Aguirre, el cual en un año no ha tenido ningún avance.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía en octubre del año pasado, pero no se había conocido, hasta que Aguirre habló con la revista Cambio y contó que en una reunión con Lorduy, este le sugirió un acto indebido para evitar la revocatoria de Patricia Caicedo, entonces candidata a la alcaldía de Santa Marta.

La representante contó que Lorduy la había citado y reveló que: “Cuando llegué al CNE, había otras personas en el lugar donde estábamos, pero él me dice: “¿Qué pensaron de la propuesta que les hice? En dos días debo fallar”. Le respondo: “No, a usted le quedó claro que Fuerza Ciudadana no va a acceder a sus chantajes y a su extorsión”. Entonces, él me dice: “Bueno, hay otra forma de resolverlo: tú puedes pagarme con tu cuerpo””.

Por esta situación que se conoció, es que se presume que el presidente habría publicado a través de su cuenta de X antes Twitter, que “El señor Cesar Lorduy debería renunciar inmediatamente”.