Espuma, sabor y muchos retos: La cerveza artesanal se abre campo en el mercado colombiano

En los últimos años, la cerveza artesanal ha ganado un lugar especial en el mercado colombiano. Con su enfoque en la calidad, la creatividad y el uso de ingredientes naturales, ha capturado la atención de un creciente número de consumidores que buscan algo más que las tradicionales marcas comerciales. Este fenómeno no solo refleja una tendencia hacia lo local y lo hecho a mano, sino también un deseo de explorar sabores únicos y apoyar a pequeños productores.

Desde IPAs intensas hasta cervezas frutales, la oferta es tan variada como el paladar de quienes las disfrutan, por eso, en PUBLIMETRO COLOMBIA hablamos con Juan David Vélez (Gerente de 3 Cordilleras), un paisa emprendedor que hace más de 20 años se enfocó en crear una de las marcas pioneras de la cerveza artesanal en Colombia.

Karen Rozo: ¿Cómo está el consumo de cerveza artesanal hoy en día? ¿Los Colombianos estamos descubriendo un nuevo sector?

Juan Vélez: En Colombia el consumo de cerveza artesanal aunque viene creciendo más o menos, todavía es un consumo muy lento. En países como Estados Unidos la cerveza que se consume artesanal es del 20%, en Suramérica países como Chile Argentina y Brasil ya hablan del 4% y en Colombia apenas estamos en el 0,44%. Sin embargo, cada vez hay más cervecerías, micro cervecerías y mucha gente apasionada con el tema.

Karen Rozo: ¿Cómo inició 3 Cordilleras? ¿De dónde surgió esa pasión por la cerveza artesanal?

Juan Vélez: Hace 28 años me fui a vivir a Estados Unidos, allá me enamoré del mundo de las cervezas artesanales. Para entonces, en Colombia solo se tomaba un estilo de cerveza y lo que hace la cerveza artesanal es traer otras recetas del mundo para ponerlas en bares y en restaurantes. Yo probé cervezas diferentes y me enamoré de eso. Luego me fui a trabajar a una cervecería artesanal en Atlanta y después de mucho esfuerzo conseguí como 45 inversionistas me creyeran y ahí arrancó 3 Cordilleras.

Karen Rozo: Si hoy en día el consumo de Cerveza Artesanal es bajo, ¿cómo se enfrentó para entonces este reto?

Yo me vine a vivir a Colombia nuevamente en el 2008. Para esta época era mucho más ambicioso el poder llegar a que la gente conociera las cervezas, por eso nos concentramos en muy poquitos bares, casi que haciendo un trabajo uno a uno para que pudieran vender nuestra cerveza. Ahí le empezamos a contar a los clientes que también teníamos un bar dentro de la cervecería y fuimos fortaleciendo la marca. Nosotros fuimos la tercera microcervecería de Colombia: primero abrió una que se llamaba Palos de Moguer, después Bogotá Beer Company y luego nosotros. Ahí empezó a aparecer gente que también había estudiado el cuento y que quería seguir creciendo en el negocio. La estrategia era enfocarse en unos 100 o 200 puntos de venta pero donde el consumo fuera alto. Como el tema no era fácil, llega un segundo momento de 3 Cordilleras donde nos enfocamos en reducir costos y la distribución empezó a hacerse en barriles.

Karen Rozo: Aprovechando este momento de la historia, suele haber una creencia en la que se afirma que la cerveza de barril es mejor que la embotellada, ¿esto qué tan cierto o falso es?

Juan Vélez: Cuando uno termina de hacer una cerveza decide si la ponen barril o la pone botella. No es verdad que el líquido que va a los barriles y el líquido que va a las botellas sea distinto. Sin embargo, el mejor día que tiene una cerveza es el día más fresco que tiene, de ahí para allá la cerveza empieza a bajar un poco de calidad, no muy rápido, pero la cerveza es mejor fresca y en barril se conserva muy fresca siempre. Yo creo que en general es más un tema cómo de se ve y se vive. Muy bacano un parche alrededor del barril, del sifón, de todas estas cosas que la hacen diferente.

Karen Rozo: Continuando con el histórico, sabemos que para estos años ya comienza a haber un interés más fuerte por el consumo de otros sabores. ¿Cómo fue el despliegue de la marca a nivel nacional, entendiendo que hay zonas que consumen mucho más ron, aguardiente y no tanta cerveza?

Juan Vélez: Los cerveceros artesanales vinimos a traer recetas distintas de todas partes del mundo para que la gente probara otro tipo de cervezas y a medida que esto iba evolucionando, iban saliendo más alternativas para captar a otros consumidores. Nosotros estuvimos tratando de crecer en Colombia porque 3 Cordilleras siempre se ha visto como una cerveza nacional, de ahí el nombre. Tuvimos que estudiar el mercado en Bogotá porque Medellín no era el sitio perfecto para vender cerveza ya que allí se consume mucho aguardiente. En esta tarea tuvimos muchos inconvenientes porque no conocíamos demasiado bien cómo funcionaba este negocio. Luego nos asociamos con los de Hamburguesas del Corral, ayudándonos a penetrar bastante bien el mercado.

Karen Rozo: Bueno y ¿cuándo es que entra en todo este desarrollo la Central Cervecera?

Juan Vélez: Para el año 2016 una empresa chilena quiere montar una fábrica de cerveza grande acá en Colombia, pero también se dieron cuenta de que el negocio de las cervezas artesanales es de nicho, entonces nos llaman para proponernos adquirir la marca y como habían sido años muy pero muy difíciles, mis 45 socio se pusieron muy contentos, yo también en realidad y vendimos el 100% de la compañía a Central Cervecera.

Karen Rozo: Ahora quisiera trasladar nuestra conversación hacia los sabores. ¿Cómo saben cuándo ese será el sabor de la marca?

Juan Vélez: La cerveza es uno de los productos más viejos del mundo junto con los vinos. Los que empezaron a hacer cerveza se iban moviendo a otras regiones del mundo y dependiendo de lo que encontraban, lo que crecía en esas regiones del mundo iban haciendo recetas distintas.El estilo de cerveza depende de dónde se creó y lo que había disponible para hacer la cerveza. Los ingredientes básicos para una cerveza son:agua, malta, levadura y lúpulo, pero en todas las regiones no crece todo igual, entonces lo que nosotros hacemos, es que escogemos algunas cerveza que creemos que le puede gustar al público y cogemos esa receta de esa parte del mundo y la interpretamos. Por ejemplo, la mestiza es una american pale ale, una cerveza amarga con colores pálidos. Pero si miramos la rosada, por ejemplo, es de origen belga porque allí se le colocan frutas a las cervezas, haciéndolas muy suaves, muy refrescantes. En el abanico de opciones tenemos varios sabores, pasando por aromáticos a cafés, refrescantes a dulces y por supuesto, una que se acerca a lo que históricamente se consume en Colombia, para aquellos tradicionales que aún no experimentan con nuevos sabores.

Karen Rozo: Y de todo este abanico de opciones que tienen, ¿cuál es la que más se consume en Colombia?

Juan Vélez: La cerveza que más se consume hoy en día es la Rosada pero es muy simpático, porque casi todas las microcervecerías tienen una cerveza que vende mucho más que las otras. En lo que yo tenía de experiencia en el mundo, pues en Estados Unidos, todas se vendían casi que igual, entonces yo creo que eso es una muestra que la gente sí quiere probar este tipo de cosas, lo que pasa es que la disponibilidad de nuestras cervezas, el llegar al mercado es un poco más difícil.