“La peor influencer del mundo” se niega a evacuar Florida ante el huracán Milton: “Voy a morir”

Caroline Calloway, conocida por sus controversias en redes sociales, ha generado revuelo al anunciar su decisión de permanecer en su hogar en Sarasota, Florida, pese a las órdenes de evacuación obligatoria por la llegada del huracán Milton. La influencer de 32 años publicó varios videos en los que admite que su vida está en riesgo, pero asegura que no planea irse, a pesar de las advertencias oficiales, detalló el New York Post.

PUBLICIDAD

En una de sus publicaciones más recientes, Calloway declaró: “Si han seguido la trayectoria del huracán Milton, saben que probablemente voy a morir”. Su hogar se encuentra en una zona de evacuación tipo A, una de las áreas más vulnerables frente al ciclón, que se espera toque tierra con vientos de más de 160 km/h.

Razones detrás de su decisión

Calloway explicó en sus redes sociales las razones por las que decidió quedarse. Según ella, no tiene cómo escapar, ya que no sabe conducir y los aeropuertos cercanos han cerrado debido a la emergencia. También relató que en una evacuación anterior, durante el huracán Ian, vivió una experiencia traumática cuando se refugió en la casa de su madre, la cual terminó inundada y sin servicios básicos durante varios días.

A pesar de los temores, la influencer ha tomado algunas medidas preventivas, como llenar su bañera con agua y almacenar alimentos para los próximos días. Sin embargo, admitió estar preocupada por lo que podría suceder, especialmente al estar cerca del mar, en un área que podría sufrir inundaciones masivas.

Controversia en redes y críticas por su actitud

Caroline Calloway no es ajena a la polémica. A lo largo de su carrera como influencer ha sido criticada por sus estafas a seguidores, como la venta de talleres creativos que nunca se realizaron, y por no cumplir con un acuerdo editorial, a pesar de recibir un adelanto millonario. Su última decisión de no evacuar durante un huracán tan peligroso ha generado aún más controversia, con seguidores y detractores que la critican por no tomar las advertencias en serio.

La situación se agrava con las declaraciones de las autoridades locales, como la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, quien ha sido clara al advertir que aquellos que no evacúen “morirán” cuando el huracán Milton toque tierra.