Lo que se sabe del crimen de la influencer Cindy Hernández, “La Barbie Regia”, que fue hallada muerta en su departamento

El 4 de octubre de 2024, la influencer y modelo mexicana Cindy Elizabeth Hernández Pérez, conocida en redes sociales como “La Barbie Regia” o Ana Fabiola, fue encontrada sin vida en su departamento ubicado en la colonia Leones de Monterrey. Cindy, de 36 años, acumulaba más de 113.000 seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, donde compartía contenido relacionado con el modelaje y aspectos de su vida personal.

La escena del crimen fue descrita por las autoridades mexicanas como desordenada, y el cuerpo de Cindy presentaba múltiples heridas, incluyendo cortes profundos en la yugular y marcas de moretones en diversas partes. Lo que más llamó la atención de los investigadores, sin embargo, fue que su rostro estaba cubierto con una almohada, un detalle que podría indicar un intento de ocultar la identidad del agresor.

La alerta sobre su desaparición surgió cuando Cindy no recogió a su hijo de la escuela, lo que llevó a familiares y a la directora del plantel a visitar su domicilio. Al no recibir respuesta, decidieron entrar y encontraron la trágica escena.

Las líneas de investigación: feminicidio

Las autoridades de Monterrey han clasificado el caso como feminicidio, un crimen que ha impactado a la sociedad local y en redes sociales. Aunque no se han dado a conocer muchos detalles del caso, se ha confirmado que existen imágenes de cámaras de seguridad cercanas que muestran a un hombre ingresando al domicilio de Cindy poco antes de su muerte. Hasta ahora, este hombre no ha sido identificado, y la pareja de la víctima, quien vivía con ella y su hijo, no ha sido localizada desde el día del asesinato.

Este caso se suma a la creciente ola de feminicidios en México, donde la violencia contra las mujeres ha sido una constante preocupación social. Las autoridades han prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva para dar con el responsable.

La última actividad de Cindy en redes sociales

En los días previos a su muerte, Cindy Hernández mantuvo su actividad habitual en redes sociales. Su última publicación en Instagram mostraba una frase optimista sobre la sonrisa, mientras que en su cuenta de X (anteriormente Twitter) compartió un mensaje que algunos de sus seguidores interpretaron como una reflexión sobre la envidia. Estos mensajes han sido motivo de análisis por parte de sus seguidores, quienes intentan encontrar alguna pista o señal que pudiera haber indicado el trágico desenlace.

Impacto erntre sus seguidores

La noticia del asesinato de “La Barbie Regia” ha provocado indignación y tristeza entre sus seguidores y en la comunidad en general. Su rol como creadora de contenido y madre la convirtió en una figura querida para muchos, y su muerte ha reavivado el debate sobre la violencia de género en México. Además, varios influencers y usuarios de redes sociales han exigido justicia y que se esclarezca el caso lo antes posible.

El feminicidio de Cindy Elizabeth Hernández es un recordatorio de los riesgos que enfrentan muchas mujeres en el país, y su legado en redes sociales permanecerá como testimonio de su vida y su lucha.