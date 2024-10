“Ecopetrol tiene que hacer un exorcismo”: Petro sugiere que la compañía abandone el petróleo como negocio

El presidente Gustavo Petro en la clausura de la Feria de las Economías para la Vida, se refirió a la importancia de la energía limpia para el país, tomando el caso de la compañía petrolera Ecopetrol. Al respecto el mandatario señaló en su discurso:

“Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismos, quítense el petróleo de la cabeza y métanse en la inteligencia artificial y ser una una empresa más poderosa de lo que nunca ha sido, pero aquí solo se puede expandir porque solo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad”, dijo el jefe de Estado.

De la misma manera, como una gran oportunidad de industrialización para el Caribe colombiano, y en general para el país, calificó el presidente Gustavo Petro la posibilidad de aprovechar el potencial de energías limpias de la costa Atlántica para atraer inversión extranjera.

“Es una oportunidad de industrialización para nosotros, y para los de afuera, que no estamos contemplando, porque nos hemos vuelto adictos a la gasolina, al carbón, al petróleo y al gas. Y no miramos la realidad que está ocurriendo en el mundo, en donde el Caribe puede tener la punta de vanguardia”.

En el evento realizado en Barranquilla, el mandatario explicó que los tres pilares que se deben desarrollar: “Uno, la energía; el otro es el transporte, y el tercer pilar es la producción”.

Petro concluyó que en estos tres pilares “no debe haber consumo ni de carbón, ni de petróleo, ni de gas”, aunque reconoció que ahí se genera otro problema: “No se puede vivir del gas, pero hay que vivir. No se puede vivir del petróleo, pero hay que vivir. No se puede vivir del carbón, pero hay que vivir. Y vivir significa no carbón, no petróleo, no gas, en diez años”, pero aclaró que no es una situación exclusiva de Colombia sino de todo el planeta.