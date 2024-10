Cerveza artesanal Made in Colombia tiene compromiso con el medio ambiente

En un panorama donde actividades económicas como las cerveceras artesanales lideran la transición hacia prácticas más sostenibles, La Planta Cervecería se destaca no solo por la calidad excepcional de sus productos, sino también por su firme compromiso de reducir su huella de carbono mediante procesos responsables. Esta cervecería es pionera en la implementación de prácticas sostenibles en su sector, demostrando que es viable elaborar cervezas de alta calidad mientras se cuida el medio ambiente, lo que la posiciona como un referente en la industria.



La primera en aplicar procesos sostenibles en el sector

Con solo un 1 % del consumo nacional de cerveza proveniente del sector artesanal, esta cervecería se convierte en la primera en el país, de su tipo, en promover y aplicar procesos de sostenibilidad. Preparada para expandirse a Estados Unidos y el Caribe, lleva consigo una filosofía que combina excelencia y compromiso ambiental. Su operación a menor escala le permite implementar prácticas responsables, garantizando una producción consciente y respetuosa con el entorno.



Innovación en el cierre de ciclos de producción

A través de la transformación de subproductos generados durante la elaboración de cerveza, la empresa convierte lo que antes se consideraba desecho en valiosos recursos, como alimentos para animales de granja y pizzetas para catas, completando así el ciclo de producción. Esta estrategia maximiza el uso de recursos y minimiza el desperdicio en un contexto donde la gestión de residuos es cada vez más crucial.



El compromiso con el planeta va más allá de la simple producción de cerveza; creen firmemente en la importancia de adoptar tecnologías limpias que beneficien tanto a la comunidad como al medio ambiente global. Al utilizar energía solar y aplicar un ciclo cerrado en su proceso, la cervecería reafirma su misión de crear productos de alta calidad mientras contribuye al bienestar del planeta. Demuestra que es posible innovar en la industria cervecera de manera ecológica y responsable, inspirando a otros a adoptar prácticas que impacten positivamente tanto a la industria como al entorno.



“En nuestra cervecería artesanal, hemos asumido el compromiso de cuidar el medio ambiente y promover la sostenibilidad. Un paso clave en esta dirección ha sido la reciente instalación de paneles solares que ahora alimentan nuestra producción de cerveza, lo que nos permite reducir considerablemente nuestra huella de carbono. Este avance no solo nos posiciona como una empresa comprometida con el entorno, sino que también refuerza nuestra apuesta por energías renovables y procesos de fabricación más responsables”, afirma Diego Andrés Salazar, cofundador de La Planta Cervecería. “Creemos firmemente que la educación y la conciencia ambiental son fundamentales para empoderar a nuestros consumidores y fomentar decisiones más sostenibles”, agrega el ejecutivo.



A través de su enfoque innovador, esta cervecería no solo busca ser un referente en sostenibilidad, sino también aprovechar la riqueza natural del país en su proceso de elaboración. “En Colombia tenemos 430 especies nativas de frutales comestibles identificados. Esta estadística ubica al país como el primero del mundo en biodiversidad de frutas por kilómetro cuadrado, y esto lo debemos aprovechar en la industria de las cervezas artesanales”, expresa por su parte Juan Camilo Jaramillo, también fundador de la cervecería.



Esta conexión con la biodiversidad nacional permite a la empresa no solo producir cervezas artesanales innovadoras y de alta calidad, sino también contribuir al uso responsable de los recursos naturales del país, sumando a su compromiso integral con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.



En este sentido, la compañía se ha comprometido a educar a sus consumidores sobre la importancia de tomar decisiones informadas y responsables al disfrutar de sus cervezas. A través de experiencias interactivas, como tours cerveceros y catas, la empresa no solo comparte su pasión por la cerveza artesanal, sino que también sensibiliza a los participantes sobre la sostenibilidad y el impacto de sus elecciones en el medio ambiente. Así mismo, han desmitificado prejuicios comunes sobre la cerveza artesanal, abordando problemas como la mala carbonatación o el ‘embuchamiento’ con diagnósticos precisos y soluciones técnicas que mejoran la experiencia del consumidor final. Al comprender el proceso de elaboración y las prácticas responsables detrás de cada lata, los consumidores pueden apreciar aún más la calidad de los productos y contribuir a un futuro más sostenible.



La compañía promueve la responsabilidad en el consumo de cerveza, fomentando buenas prácticas que no solo enriquecen la experiencia del consumidor, sino que también reducen la huella de carbono asociada. Por ejemplo, al educar sobre la importancia de servir la cerveza en un vaso, esta cervecería ayuda a maximizar la experiencia sensorial y a disminuir el desperdicio. Esta dedicación a la educación del consumidor refuerza el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, estableciendo un vínculo más fuerte entre la calidad del producto y la responsabilidad ambiental.



Proyectos de expansión y compromiso comunitario

El impacto positivo de la planta se manifiesta en su ambicioso proyecto de expansión, que incluye la apertura de hoteles con spa cervecero y restaurantes en lugares emblemáticos como Tatacoa y Medellín. Estos espacios ofrecerán no solo una experiencia gastronómica única con cervezas artesanales de alta calidad, sino que también estarán diseñados con un enfoque en la sostenibilidad, integrando prácticas responsables en su operación diaria. La empresa busca inspirar a otros en la industria a seguir su ejemplo, demostrando que es posible combinar el turismo con el respeto por el medio ambiente.



Igualmente, la cervecería tiene proyecciones de franquicias en Estados Unidos y el Caribe, donde planea llevar su mensaje de sostenibilidad y calidad a un público más amplio. Con cada nueva apertura, refuerza su compromiso con un modelo de negocio que no solo busca el éxito económico, sino que también tiene un impacto positivo en las comunidades locales y en la conservación del medio ambiente.



“Estamos convencidos de que el futuro de la industria cervecera debe ser sostenible. Con cada nueva sede y franquicia, nuestro objetivo es generar un impacto positivo, educando a las comunidades sobre la importancia de adoptar energías renovables y prácticas responsables”, comenta a su vez Daniel Fernández, Gerente Comercial de La Planta Cervecería.



Esta innovadora empresa se perfila como una opción atractiva para inversionistas interesados en participar en un sector en expansión que valora la sostenibilidad. “Respaldar a esta cervecería es invertir en un futuro responsable y lleno de oportunidades. Cada paso hacia la sostenibilidad es crucial en nuestra lucha contra el cambio climático”, resalta Fernández.