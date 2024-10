Gustavo Bolívar dijo que Irán y Turquía son países árabes y en redes no lo perdonaron: “ignorante”

Los ojos del mundo están puestos en oriente próximo después de que Israel comenzó una ofensiva frontal contra el grupo Hezbolá en el Líbano. Lo último que se supo es que Irán salió en defensa de sus aliados y lanzó cientos de cohetes contra el territorio israelí, lo cual prendió las alarmas en varias ciudades, sobre todo en Tel Aviv. Ante estos hechos, el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, hizo varios comentarios que le causaron fuertes críticas en las redes sociales.

Pasadas las 11 de la mañana, cuando se conocieron los ataques que estaba recibiendo Israel, Bolívar publicó un trino que causó fuertes cuestionamientos en su cuenta en la red social X. “Se colmó la paciencia de países Árabes. Al parecer, Irán y Turquía. Se cansaron de ver a Netanyahu masacrar niños en Gaza y Líbano y preparan ataques a Israel”, comentó Bolívar.

Además, se preguntó qué pasaría si las potencias militares del mundo, específicamente China, Estados Unidos y Rusia, intervenían en este conflicto abierto que se está presentando en oriente próximo.

“Qué dirá la historia si sobrevivimos para contarla: Que un genocida de niños inició la Tercera Guerra Mundial y nadie lo detuvo a tiempo”, sostuvo Bolívar, refiriéndose al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

¿Por qué Irán y Turquía no son árabes?

Las palabras de Bolívar pronto causaron indignación en las redes sociales, no sólo por la posición que manifestó frente al conflicto extranjero en desarrollo, sino también porque incurrió en una imprecisión: Irán y Turquía no son países árabes.

Entre otras razones, no comparten idiomas con los países árabes, no tienen el mismo origen étnico y, además, no están dentro de la Liga Árabe, de la cual sí hacen parte países como el Líbano y Palestina.

Varias figuras públicas le hicieron saber estos datos a Bolívar a través de la red social X. “Señor Gustavo Bolívar, primero aprenda. Irán y Turquía no son árabes. Además de ignorante se desenmascara su antisemitismo y odio al pueblo judío celebrando los ataques a israel desde Irán régimen teocrático que tiene como objetivo aniquilar an Israel”, señaló Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.