Desde ahora los menores de edad no pueden viajar solos en buses intermunicipales sin este documento.

Con el fin de reducir los índices de tráfico y explotación de menores de edad en Colombia, la Superintendencia Nacional de Transporte cambió la normativa para que a los menores de edad que viajan solos en las carreteras del país se les exija un importante documento que antes no era necesario. Ahora, similar a lo que sucede cuando un menor de edad va a salir del país sin sus dos padres o tutores, deben portar una autorización firmada para poder viajar en los buses intermunicipales de Colombia.

Según explicó Nancy Gutiérrez, directora de la Superintendencia de Transporte, los menores que viajan con un familiar que no son sus padres o solo, los padres deberán portar una carta de autorización que incluya: los datos del menor, los datos del viaje y los datos del quien da la autorización, junto con la firma. A diferencia a como sucede con los viajes internacionales, dicha carta no debe estar autenticada en una notaría, solamente la deben presentar ante la empresa transportadora y portarla durante todo el trayecto.

De igual forma, ahora las empresas de transporte tienen el deber de verificar que los menores de edad porten dicha carta, que además, según han indicado varias empresas, se podría tramitar por medio de ellos, para que esté bien redactada y no haya problemas con las autoridades. De esta forma, las empresas que transporten menores de edad que van solo o no están en compañía de sus padres y no porten el respectivo permiso, podrían sufrir sanciones e investigaciones.

Finalmente, desde la Superintendencia de Transporte fueron enfáticos en aclarar que estos esfuerzos los realizan para reducir los índices de tráfico y explotación de menores de edad, que en la mayoría de los casos terminan siendo víctimas de delitos sexuales. Además, con esto esperan formalizar aún más los viajes terrestres en el país, que en varios casos no están igual de regulados o formalizados como los aéreos.