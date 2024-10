¿Quiénes son las 6 modelos colombianas que habían desaparecido en México?

La noticia de la desaparición de seis jóvenes modelos colombianas en México había causado conmoción durante las últimas horas. Tanto así, que el propio presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso y, después de pedirles a las autoridades mexicanas ayuda para encontrarlas, confirmó que habían sido rescatadas. La edad y las identidades de las mujeres fue conocida por la opinión pública después de lo ocurrido.

(Lea también: Petro aseguró que las seis colombianas desaparecidas en México fueron rescatadas en un operativo).

De acuerdo con las primeras informaciones, se trata de seis mujeres de entre 20 y 25 años, quienes eran oriundas de Medellín, Cúcuta y Bogotá. Sus nombres son Yarlín Girlado Soto (21 años), Derlys Dayana Paneso Taborda (25 años), Maranyeli Michelle Chacón Alvarez (20 años), Sofía Vásquez Giraldo (21 años), Layma Parra Cerquera (21 años) y Michel Daniela Morales (21 años).

Ya aparecieron las seis colombianas perdidas en México

Minutos después de que el presidente Petro pidió mayor apoyo de las autoridades mexicanas para encontrar a las seis jóvenes colombianas, él mismo confirmó que habían sido encontradas.

“Han sido rescatadas en un operativo de equipos especializados las seis jóvenes de Medellín, que habían desaparecido en el puerto de Veracruz, México”, explicó el presidente Petro.

Habrían pedido plata para liberar a las modelos colombianas

Algunos familiares de las jóvenes modelos indicaron que habrían sido víctimas de un supuesta red de trata de personas, que a su vez las habría captado por medio de una agencia de modelaje. Una vez desaparecieron, algunos de los familiares reportaron que recibieron llamadas amenazantes.

“A mí los secuestradores me llamaron hace un rato y me han estado llamando pidiendo dinero para liberarlas. No les están haciendo nada, todas están bien. Solamente están pidiendo dinero”, le dijo a Noticias Caracol la hermana de Derlys Dayana.

Así mismo, la Policía Nacional de Colombia se pronunció sobre estos hechos e indicó que estaba colaborando con las autoridades mexicanas para dar con el paradero de las seis jóvenes.

“Con el Gaula hemos tomado contacto con las personas cercanas o del núcleo familiar, sería un presunto caso de trata de personas. Hemos enfatizado los riesgos de este delito y a partir de las primeras informaciones, ya hemos tenido contacto con las autoridades de México para mirar las ubicaciones de ellas”, dijo más temprano el general Nicolás Zapata, subdirector de la Policía Nacional.