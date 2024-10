¿Cómo quedó el Pico y Placa en Bogotá durante octubre? Estas son las fechas

La movilidad en Bogotá es uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos debido a la congestión vial que se está registrando en medio de la construcción del metro de la capital. Entre otras medidas vigentes para regular el tránsito, está el Pico y Placa, que seguirá siendo aplicado de forma obligatorio entre semana durante el mes de octubre de 2024 y también se habilitará de forma voluntaria durante un fin de semana del mes.

Entre otras cosas, la Alcaldía les recordó a los ciudadanos que durante los días impares, los carros particulares con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Mientras tanto, la misma restricción aplica para los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 durante los días pares.

En la práctica, la medida se aplicará durante las próximas semanas de la siguiente forma:

Martes 1 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 2 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Jueves 3 de octubre : Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 4 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Lunes 7 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 8 de octubre : Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Miércoles 9 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 10 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Viernes 11 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 12 de octubre: Aplica el Plan Piloto de Salida.

Aplica el Plan Piloto de Salida. Lunes 14 de octubre: Habrá Pico y Placa Regional.

Habrá Pico y Placa Regional. Martes 15 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 16 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Jueves 17 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 18 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Lunes 21 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 22 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Miércoles 23 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0 Viernes 25 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Lunes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Martes 29 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 30 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0. Jueves 31 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Pico y Placa los sábados? Así funcionará

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha manifestado en múltiples ocasiones que la capital presenta dificultades de movilidad durante los fines de semana, especialmente cuando hay puentes festivos. Por esa razón, están adelantando unas jornadas de pico y placa voluntario durante los sábados anteriores a lunes festivos.

De hecho, durante este mes la jornada de Pico y Placa voluntario se aplicará el sábado 12 de octubre de la siguiente forma:

“En la primera franja de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. podrán circular los vehículos particulares con placa par y en la franja de 9:00 a.m. a 12:00 m. podrán circular los vehículos terminados en placa impar”, indicó la Alcaldía de Bogotá a través de su portal oficial.