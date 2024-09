Propiedad Horizontal: ¿Se pueden vender los parqueaderos de los conjuntos residenciales?

Esta pregunta surge frecuentemente entre propietarios de inmuebles en conjuntos residenciales o edificios de oficinas. La Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, ofrece algunas pautas que aclaran este tema.

¿Cómo funciona la propiedad horizontal en Colombia?

La propiedad horizontal se refiere a un tipo de tenencia donde varias personas son dueñas de un mismo inmueble, compartiendo espacios comunes y privados. En este marco, es fundamental comprender los derechos y responsabilidades que conlleva. Los propietarios tienen la obligación de cuidar las áreas compartidas, no causar daños y participar en las reparaciones necesarias, aunque no utilicen todos los espacios en conjunto.

En lo que respecta a los espacios privados, los dueños pueden realizar modificaciones que no afecten la estructura del edificio y actuar dentro de los límites establecidos en el reglamento del conjunto. Así, resulta crucial revisar el manual de convivencia o las normas del edificio para asegurarse de que cualquier acción esté permitida.

Tipos de parqueaderos en propiedad horizontal

Existen dos categorías de parqueaderos en este contexto: privados y comunitarios. Los parqueaderos privados suelen estar escriturados, lo que significa que su uso es exclusivo para el propietario, mientras que los comunitarios deben regirse por las normas establecidas por el administrador del edificio.

¿Es legal vender un parqueadero?

La Ley 675 de 2001 no aborda directamente la venta de parqueaderos, pero el artículo 22 indica que “los parqueaderos destinados a los vehículos de los propietarios del edificio o conjunto podrán ser objeto de asignación al uso exclusivo de cada uno de los propietarios de bienes privados de manera equitativa, siempre y cuando dicha asignación no contraríe las normas municipales”. Esto implica que, siempre y cuando no se afecte el uso común del resto de los propietarios, se puede llevar a cabo la venta o arrendamiento del parqueadero.

Además, la ley menciona la figura de “desafectación de parqueaderos”, un proceso mediante el cual los propietarios pueden decidir que sus parqueaderos privados sean vendidos. Para llevar a cabo este proceso, se requiere la participación y aprobación en una Asamblea.

Cuando un propietario tiene un parqueadero privado, el costo que debe asumir por la administración se calcula junto con el valor de su propiedad. También es relevante destacar que las normas urbanísticas de cada municipio determinarán cuántos estacionamientos son necesarios en un conjunto residencial.

En cuanto al uso, es importante recordar que los parqueaderos no deben ser de uso exclusivo para un solo propietario, dado que debe haber disponibilidad para toda la comunidad. Sin embargo, la asignación de los parqueaderos privados debe hacerse de manera equitativa, respetando las normas de construcción.

Clasificación de parqueaderos

La Ley de Propiedad Horizontal clasifica los parqueaderos en tres tipos: