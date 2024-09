Aunque el fenómeno de La Niña está llegando al país, los incendios forestales se propagan en Colombia

Durante el 2024 Colombia ha sufrido varios efectos del cambio climático, sobre todo por aparte del tiempo seco, que tiene a Bogotá en jaque por la cantidad de agua potable disponible para el consumo de la ciudad. Además, en su momento, el país estuvo al borde de una crisis energética por la baja producción que se presentó por el nivel de los ríos, que no lograban generar la suficiente energía para el país.

Desde el inicio del año hasta septiembre, Colombia ha reportado más de 2.200 incendios en 30 de los 32 departamentos del país, que han devastado más de 130.000 hectáreas de terreno. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, destacaron que durante el mismo periodo del 2023 se presentaron 2,303 incendios que afectaron más de 50.000 hectáreas, lo que demuestra una gran pérdida de territorio durante el 2024.

La Defensoría del Pueblo le pide a los gobiernos locales atender esta situación

Ante el incremento de los incendios forestales en lo que va corrido del año, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado urgente a los alcaldes y gobernadores a fortalecer los sistemas territoriales para la prevención efectiva de incendios forestales en sus jurisdicciones, para contrarrestarlos y contener el daño al ambiente y a la población de las cuatro zonas del país afectadas.

La Defensora expresó esta misma preocupación al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien manifestó su disposición a tomar las acciones pertinentes en el marco de sus competencias. En esta misma reunión, se expuso la situación actual de sequía que enfrenta la región del Amazonas y la preocupación por el riesgo de una grave afectación a los derechos humanos y de la naturaleza.

Debido al grave reporte de incendios en la región Andina y la Orinoquía, y la cifra consolidada de 143 incendios en lo corrido del 2024, la Defensora solicitó incrementar las acciones preventivas: “Para prevenir los incendios forestales en zonas como en las que se ha presentado es importante revisar las condiciones de velocidad y dirección del viento, evitar quemas sin supervisión y no tirar material combustible o que haga un efecto de lupa”.

Como parte de los impactos del fenómeno de El Niño y boletines de IDEAM, el país presenta altas temperaturas, que han sido iguales o superiores a 37 grados centígrados, principalmente en la región Caribe, Andina y Orinoquía en consecuencia se activan alertas frente a posibles incendios de la cobertura vegetal en algunos sectores de estas regiones.

Bajo este escenario, se han venido presentando conflagraciones en varios municipios de los departamentos del Huila, Tolima y Nariño desde hace tres semanas. La Defensora del Pueblo también hace un llamado a la comunidad recordando que la gestión del riesgo es un proceso social que recae sobre todos los habitantes del territorio colombiano para que atiendan los llamados de alerta, las acciones que pongan en marcha los organismos gubernamentales y las medidas de atención de desastres en el marco de la prevención.

“Seguiremos atentos con nuestros funcionarios en territorio, acompañando a las comunidades e impulsando a las autoridades locales y regionales para que la provocación de incendios forestales se contrarresten de manera oportuna. Las autoridades nacionales también deben disponer de sus recursos para proteger el ambiente y salvar vidas ante esta emergencia”, afirmó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Sumado a esto, según los informes Cundinamarca ha sido el departamento más afectado, con más de 480 incendios y más de 4.000 hectáreas, le sigue el Huila, con 314 incendios que han quemado más de 16.000 hectáreas, y Antioquia, con 231 incendios , que han afectado más de 3.000 hectáreas. Además, según el IDEAM, hay 381 municipios en alerta por incendios forestales, siendo la región andina y la pacífica la que en mayor riesgo se encuentran.

Finalmente, desde la UNGRD anunciaron que en Colombia se requieren entre 7 y 10 billones de pesos para enfrentar las emergencias climáticas que se avecinan, no solamente las generadas por los incendios, sino también por las inundaciones que llegarán con el fenómeno de La Niña. Carlos Carrillo, director de la entidad, aseguró que le solicitaron al Ministerio de Hacienda una adición de 700.000 millones de pesos al presupuesto anual, pero no han recibido respuesta.