Petro confirma que envió avión para recoger a los colombianos que están en el Líbano

La guerra que se vive entre Israel y el Líbano ha trascendido mundialmente tras los fuertes bombardeos que ha realizado el Ejército israelí sobre el país árabe. Ante esta emergencia, el presidente Gustavo Petro ordenó el envío de un avión a este territorio con el objetivo de recoger a los colombianos que se encuentran en ese Estado.

“He enviado el avión presidencial para recoger a las personas colombianas que quieran retornar al país desde Beirut”, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales.

Al respecto la Cancillería colombiano confirmó el hecho mediante un video en el que aparece el canciller Luis Gilberto Murillo.

“Con el liderazgo de la presidencia de Colombia la Cancillería, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Fuerza Aérea de Colombia, el Gobierno de Colombia envío un vuelo de ayuda humanitaria a la República del Líbano. La aeronave traerá de regreso al país a más de un centenar de colombianos quienes se encuentran en ese país y expresaron su voluntad de retornar a territorio nacional”, dijo la entidad.

Petro propone construir una nueva juridicidad para sobrevivir a la crisis climática

Por otro lado, se conoció que el jefe de Estado planteó este viernes la necesidad de “construir una nueva juridicidad que permita que la humanidad sobreviva en el planeta”, en la que el derecho a la vida traspase lo no humano.

“El derecho de la humanidad es el derecho a vivir y el derecho a vivir implica derechos de la vida que van más allá de la humanidad, lo otro no humano de la vida. Eso es una juridicidad que hay que construir; no está escrita, no está en el Estado liberal, en el Estado de derecho, no está en las tesis del Estado social demócrata o Estado Social de Derecho”, indicó el presidente Petro al participar en la clausura del XIX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional.