Aunque Petro aseguró que todos los expresidentes salen tristes del mandato; Santos salió a desmentirlo

Juan Manuel Santos, quien fue presidente de Colombia por dos periodos, es uno de los exmandatarios más queridos por la ciudadanía, además, es uno de los que mejor recuerdo ha dejado en la sociedad colombiana, principalmente por haber firmado la paz con las extintas Farc en el 2016. Esto, en principio, trajo un periodo de paz al país, pero ahora por el mal manejo de los territorios liberados se ha agravado en el país. Ahora, el expresidente Santos salió a desmentir al presidente Petro, quien aseguró que todos los expresidentes salen tristes del poder.

Ante las declaraciones del presidente Petro, en las que aseguró que todos los expresidentes del país salen tristes de su mandato. “Quisiera aprovechar esta oportunidad para aclararle, que en mi caso, no fue así, que salí contento, muy contento y les voy a decir por qué”, inició el expresidente Santos. “Después de 54 años de guerra con la guerrilla más antigua y poderosa del hemisferio occidental, entregamos un país sin las Farc, gracias a un proceso de paz que es destacado en el mundo como un ejemplo”, agregó el exmandatario.

Luego, Juan Manuel Santos aseguró que “los demás grupos armados los habíamos reducido a su mínima expresión, con unas Fuerzas Armadas legitimadas y fortalecidas como nunca”. Por supuesto, el expresidente sacó pecho por sus logros en cuanto al control del territorio y de los diferentes grupos armados al margen de la ley, ya que, como dijo, durante su mandato fue uno de los puntos para sacar pecho.

“El 2017 fue el año más seguro para los colombianos en los últimos 50 años, se respiraba paz y tranquilidad, hasta en las zonas más violentas, como el Cauca o el Chocó. En materia económica y social obtuvimos los mejores resultados de los últimos tiempos, no es sino ver las cifras”, aseguró el exmandatario. Ante esto, el presidente Petro no ha respondido, pero se espera que, como es costumbre, no lo hará.