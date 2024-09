Peñalosa recuerda su “momento humilde” en redes sociales: “Era portero y recepcionista”

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es un político que divide opiniones entre los pobladores de la capital colombiana, ya que durante su gestión realizó obras en la que algunos estuvieron de acuerdo y otros las rechazaron, es el caso de TransMilenio cuando llegó en 2001.

En esta oportunidad el economista hizo una publicación poco común en él, donde recordó su pasado cuando vivió en Francia ya que allí realizó estudios de postgrados en Administración Pública. Peñalosa describió el trabajo que tuvo en su paso por París.

“Mi hija estuvo en París y tomó una foto del hotel donde trabajaba cuando hice posgrados en Francia: el Hotel Céramic en la Avenida de Wagram. Era portero y recepcionista, trabajaba 4 noches una semana y 3 la siguiente como de 6PM a 6 AM y de 9 PM a 6 AM me quedaba solo a cargo del hotel, para registrar huéspedes, cobrar, abrir la puerta a los trasnochadores, etc”, escribió el exalcalde en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Precisamente detractores de lo que fue su administración, criticaron esta publicación en redes sociales, incluso el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo le escribió:

“De cuando hizo el doctorado en sentimiento”, dijo el funcionario del gobierno Petro.

Otras de las reacciones de las personas fueron: “No, Enrique. Para la clase alta este tipo de experiencias son una anécdota, porque tienen asegurada la movilidad social. Tu hija sabía que no se iba a dedicar a ser portera de por vida. Esa es la diferencia con la gente que vive la precarización permanente. No es una aventura”.

Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá en dos periodos, 1998 - 2001 y 2016 - 2019, de la misma manera llegó a ser candidato presidencial por el Partido Alianza Verde en 2014.