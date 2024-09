Mujer emberá se dio cuenta que su imagen aparecía en el billete de $10.000 por una serie de Netflix

Una sorprendente historia se conoció en los últimos días, luego de que el medio de comunicación Semana, recopilara información sobre una mujer de la comunidad emberá, llamada Adriana Martínez Dogirama, quien demandó al Banco de la República, por supuestamente, utilizar su imagen en el billete de $10.000 que circuló entre los años 1992 y 1994.

De acuerdo a lo comentado por la mujer, fue su hija quien se dio cuenta de este detalle pasados más de 30 años, pues la joven por medio de una serie de Netflix llamada ‘El robo del siglo’, que cuenta cómo se dio un multimillonario hurto al Banco de la República en la ciudad de Valledupar, identificó que en los billetes que logran robar los ladrones, estaba la cara de su madre.

“Soy la mujer emberá del billete de diez mil pesos colombianos, salí en El robo del siglo y no soy rica”, le dijo Adriana Martínez a Semana.

Por su parte, Alejandra Banubio, hija de la mujer asegura ser la imagen del billete antiguo de 10 mil, señaló que se dio cuenta a los 12 años de edad, pero era muy niña para entenderlo.

“He escuchado que ellos siempre niegan la imagen de mi mamá y dicen que fue imaginación de los diseñadores, pero las fotos que fueron tomadas coinciden en muchas cosas”, dijo la joven para el medio citado anteriormente.

El Banco de la República se pronunció

El mismo Banco de la República ante la historia, decidió pronunciarse y enviarle una carta a Semana, argumentando porqué la mujer denunciante no hace parte de la imagen del billete de $10.000 de aquella época.

“El dibujo de una mujer emberá que se observa en el billete es una obra original en sí misma que se inspiró en rasgos generales de las mujeres de esta comunidad. Se compone de elementos propios de esta cultura, como lo es la pintura facial, la cual generalmente ocupa la mitad inferior de la cara, desde el labio superior hacia abajo y otros símbolos propios de la comunidad, como el collar y los aretes”, dice el escrito.

No obstante, Adriana Martínez Dogirama se sigue afirmando que a ella el fotógrafo Mauricio Pardo, le entregó una declaración juramentada y autenticada, en la que le asegura que su imagen si se utilizó en el billete.

Por lo pronto, el Banco de la República se mantiene en su posición asegurando que “la ilustración que aparece en el billete no consiste en la imagen propia, identificable, inherente e individual de alguna persona, sino en la representación artística de las mujeres emberá. No encontramos antecedentes que den cuenta de una reproducción de una persona especialmente identificada o identificable. Hasta donde hemos podido determinar, no se trata de la imagen de una persona específica”.