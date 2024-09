El fuerte “agarrón” en vivo entre el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano y Nestor Morales

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, protagonizó una acalorada discusión con el periodista Néstor Morales, luego de que la emisora que dirige el comunicador, Blu radio, lo llamara para consultarle sobre el papel de los influencers que apoyan el gobierno del presidente Gustavo Petro y sobre unas polémicas declaraciones que dio el funcionario público, en medio de un evento con medios alternativos y comunitarios.

Morales le consultó: “Ministro me impresionó muchísimo diciéndole al presidente, que esos influencers youtubers que ustedes llevaron, son héroes que dan una visión alternativa, diferente a la narrativas que dan los medios hegemónicas que ya conocemos. ¿Qué quiere decir esa frase ministro?”.

A lo que Lizcano respondió: “Primero no eran youtubers, eso no es cierto, el evento que nosotros hicimos fue de medios comunitarios y de medios alternativos (...) no fue un evento de medios amigos e ideológicos”.

El director de ‘Mañanas Blu’ continuó con el tema e incluso le preguntó al ministro ¿Cuál era el discurso contra los medios hegemónicos?.

“Lo que yo quise decir es que necesitamos tener otras visiones, otros debates diferentes a los medios tradicionales”, volvió a explicar Mauricio Lizcano.

Esto no convenció a Néstor Morales y lo acusó en vivo de “político hegemónico”.

“Usted hace parte de una familia hegemónica, usted ha pautado en Blu radio, usted ha pautado en estos medios hegemónicos y ahora en un evento con el presidente Petro va hablar de medios hegemónicos, ¿Cuáles son los medios hegemónicos?”

El jefe de la cartera TIC no quiso entrar en la discusión y respondió:

“Son los medios que todos conocen, si usted se siente aludido cuando menciono la palabra hegemónico, pues no lo sé porqué”.

Más adelante, la discusión de la mesa de trabajo de Blu radio, se dio alrededor al discurso de Lizcano en el evento, en el que según los periodistas, dijo:

“Hay 2 mil medios alternativos registrados, usted tiene presidente Petro 1.500″.

Algo a lo que el ministro negó que fuera de esa manera y aseveró que este medio radial, “interpreta lo que quiere”.