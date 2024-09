“Yo no soy antisemita, no confunda y respete”: Respuesta de Petro a alta funcionaria de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos a través de su cuenta oficial de X antes Twitter republicó el mensaje de una alta funcionaria del Gobierno americano en el que emitió una alerta por los mensajes del presidente Gustavo Petro sobre Gaza e Israel que considera son antisemitas. El presidente se pronunció, negó ser antisemita y le pidió respeto.

PUBLICIDAD

En la noche de este viernes justo el presidente llegó a Chicago, para luego viajar a Nueva York y participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde dará su discurso, el cual aseguran se concentrará en las denuncias por los excesos de Israel sobre Gaza.

Petro le responde a alta funcionaria de Estados Unidos

“Señora embajadora. Los palestinos son semitas de acuerdo a la biblia, dado que la palabra semita designa a los descendientes de Sem y su lengua. Por tanto es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello. Lo más antisemita que hay hoy es repetir el holocausto de Hitler sobre la humanidad y en especial sobre el pueblo palestino. Yo no soy antisemita, no confunda y respete”, escribió el presidente en la primera parte de su mensaje.

Luego aseguró que: “No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis. Pero creo en la libertad que genera el derecho internacional, el que se construyó ante la derrota de Hitler por norteamericanos y soviéticos y por todos los pueblos del mundo: la humanidad. El señor Netanyahu y su gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no es el semitismo, es el nazismo”.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Con ese mismo carácter y ese mismo rigor debería defender a los colombianos. Con ese mismo ímpetu e interés por un conflicto internacional debería trabajar por el país. Pero no Presidente @petrogustavo , dos años y más enfocado en Palestina e Israel, que en Colombia”, “Imagina explicarle, de esta manera tan infantil, a una historiadora del Judaísmo lo que es el antisemitismo”, “No. Antisemita solo se refiere a los Judíos” y “Petro tratando de darle clases de historia a la PHD Deborah Esther Lipstadt, historiadora estadounidense desde hace 40 años, profesora de Judaísmo Moderno y de Estudios del Holocausto. Es autora, entre otros, del libro La negación del Holocausto. Es un payaso total”.