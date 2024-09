Mejor amigo de Mane Díaz le pidió perdón por no advertirle que el Eln lo podría secuestrar

El secuestro de Mane Díaz, el padre del futbolista colombiano Luis Díaz, a manos del Eln paralizó a Colombia durante el año pasado. Una vez fue liberado, las autoridades iniciaron una investigación profunda sobre lo ocurrido y se dieron cuenta de que hubo personas cercanas a Mane involucradas en su secuestro, entre ellas su mejor amigo Yerdinson Bolívar, conocido también por el alias de Arenca, quien este viernes 20 de septiembre ofreció disculpas públicas.

La declaración se llevó a cabo durante una audiencia ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento de San Juan del Cesar. Allí, alias Arenca manifestó sentirse arrepentido de lo ocurrido con su amigo.

“Sé que me equivoqué, estoy pagando por eso, lo reconocí. Aquí estoy, pidiéndole que me disculpe porque no tuve el valor de advertirle lo que estaba pasando. Entonces, a la señora Cilenis, casi no trato con ella, pero le pido que me disculpe. Pude haber cambiado esa situación con haberle advertido lo que estaba pasando”, señaló alias Arenca durante la audiencia, que fue revelada por el medio Noticias Caracol.

Mane Díaz y su esposa aceptaron las disculpas

Después de esas declaraciones, Cilenia y Mane Díaz aceptaron las disculpas.

“Acepto, pues, el perdón del señor Yerdinson conocido como Arenca. Son errores, pero tratar de recuperarse es lo mejor que se puede hacer, no más”, sostuvo Mane Díaz después de la intervención de su antiguo mejor amigo.

¿Qué relación tenían alias Arenca y Mane Díaz?

De acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol, Mane Díaz era muy cercano a Yerdinson Bolívar, pues tuvieron una amistad que duró cerca de 30 años.

Así mismo, en Barrancas, La Guajira, alias Arenca también se dedicaba a buscar nuevos talentos del fútbol, tal y como lo venía haciendo Mane Díaz.

Se espera que en los próximos meses se conozca la pena que le aplicaría la justicia a alias Arenca, pues consiguió un preacuerdo con la Fiscalía que le reduciría la condena.