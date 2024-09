Colombiana en Estados Unidos agredió a un policía tras tener un accidente de tránsito y sufrió las consecuencias

En los últimos años la migración hacia Estados Unidos ha incrementado de manera considerable desde varias partes del mundo, siendo los latinoamericanos gran parte de los que llegan de manera legal o ilegal al país norteamericano. Por supuesto, Colombia no es la excepción y un alto número de compatriotas han terminado en ese país por diversas razones y, lastimosamente, varios se han visto inmiscuidos en problemas con la autoridad por el desconocimiento de las leyes. De hecho, un reciente caso se produjo con una colombiana, quien agredió a un policía en medio de un procedimiento y terminó presa.

Según se ha podido conocer gracias a las grabaciones de las cámaras que portan los policías en Estados Unidos, una patrulla acudió para verificar un accidente de tránsito, que se había producido entre una camioneta negra de alto valor y un carro deportivo. Al llegar, los oficiales se encuentran con una mujer colombiana, la cual asegura no halar inglés; en ese momento, la mujer intenta hacerse entender diciéndole a los policías que no pasó nada y que no hay necesidad de su presencia en el lugar.

Los oficiales, por temor a que la mujer escape le piden que les entregue las llaves de su camioneta, con la que había estrellado por la parte de atrás a un carro deportivo. Sumado a esto, los oficiales le pidieron la licencia de conducción, para verificar su identidad, a lo que la mujer, siempre en español, responde que no tiene licencia y que está en Estados Unidos en proceso de que le aprueben su solicitud de Asilo Político. La discusión empieza a subir de tono y la mujer intenta mostrarle a los oficiales que no pasó nada entre los vehículos, pero al ir a verificar se ve como si se produjo un accidente de tránsito.

En ese momento, otro policía aprovecha para tomar las llaves del vehículo con el fin de que la mujer no escape; en respuesta, la mujer corre hacia él y lo hala, intentando alejarlo del vehículo. Esto, que es catalogado como una agresión en contra de la autoridad, genera que los oficiales la detengan pese a su agresiva reacción. Durante todo el procedimiento la mujer grita que quiere un abogado y que es ilegal lo que le están haciendo, pero por ley, en Estados Unidos y casi en todo el mundo, es ilegal agredir a un oficial de policía.

El vídeo continúa y deja ver como la mujer, ya esposada, es llevada a una patrulla. Una vez adentro insulta a los policías, es más, insulta directamente a uno de ellos con palabras racistas en inglés, haciendo alusión a su color de piel. Varias personas en redes sociales aseguraron que la mujer si hablaba inglés, pero que estaba fingiendo para que los oficiales no la detuvieran, además, también aseguraron que lo más posible es que la mujer no tuviera papeles que legalizaran su estadía en ese país ni un proceso de solicitud de asilo.