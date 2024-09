Fuerte confesión de Néstor Morales al aire sobre sus inicios laborales

Este viernes, 20 de septiembre, el respetado periodista de Blu Radio, Néstor Morales , hizo una fuerte confesión al hablar de sus inicios laborales, todo porque en la mesa se estaba discutiendo la intervención del presidente Gustavo Petro en la que criticó el conocido “trabajar y trabajar” y que relacionó la acción con la esclavitud, pensamiento que el padre Linero estaba apoyando.

Las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, cuando se dirigió a los manifestantes que convocó para apoyar la reforma pensional, en las que dijo: “Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos estar ya discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar”.

Néstor Morales hizo una confesión al aire sobre sus primeros años laborales

En la mesa el padre Linero dijo que estaba de acuerdo con el presidente: “tiene razón, lo que pasa es que en nuestros países tiene una concepción de esclavistas y de esclavos. Es que tienen una mentalidad que siempre tienen que estar al servicio de trabajando y trabajando. No, no. Se requiere vivir de otra manera también”.

De inmediato Morales le aseguró que no entendía de dónde ahora trabajar intensamente era un castigo. A lo que intervino el padre diciendo: “el presidente tiene razón no vinimos a ser esclavos”.

En medio de rifirrafe entre la opinión del uno y del otro, Morales estaba diciendo que: “Hago una aclaración aquí, yo trabajo con gusto, pero yo no me siento ni esclavo ni en un sistema esclavista”, cuando fue interrumpido por el padre Linero que le dijo: “Lo que pasa es que usted y yo no somos los referentes, porque usted y yo tenemos unas situaciones de vida distintas”.

En eso Morales respondió: “no, no, padre, se equivoca totalmente conmigo. Usted no sabe el origen, usted no sabe lo que yo he tenido que hacer para sobrevivir. ¡Usted no sabe que yo he tenido que robar para vivir, Usted no sabe que yo he tenido que robarme una manzana en un supermercado para almorzar!”.