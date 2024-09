Nequi está regalando hasta 500 mil pesos en amor y amistad: ¿cómo puede ganárselos?

Los colombianos celebran amor y amistad este fin de semana 21 y 22 de septiembre, es por eso que muchas marcas, han preparado concursos para incentivar las ventas y seguir reactivando la economía en el país. Una de ellas es Nequi, que estará regalando dinero a sus usuarios como motivo de esta celebración.

‘Endúlzame por Nequi’ es la iniciativa para que los más de 20 millones de usuarios de este neobanco puedan participar en la dinámica y ganar entre 1 kit completo de Merch de Nequi -hoodie, chaqueta, libreta, termo, cartuchera, camisa de Bohío playa y lapicero-, una ancheta por un valor de $200.000 pesos colombianos y $500.000 pesos en su cuenta de Nequi.

¿Cómo puede ganar $500.000 pesos con Nequi?

Tenga en cuenta que se escogerán a 3 personas que participen y el concurso estará activo hasta el viernes 20 de septiembre a las 5:00 p.m.

1. Realizar al menos una transferencia de dinero desde su cuenta Nequi a otro usuario con cuenta Nequi incluyendo un mensaje de amor y amistad, creativo y cariñoso de máximo 160 caracteres, incluyendo el hashtag “#MiNequiEsMiCel”.

2. Comentar en la publicación de la campaña (que está fijada en el perfil de Instagram @Nequi_) el mismo mensaje establecido en el envío de dinero al otro usuario con cuenta Nequi mencionado en el punto anterior.

3. En el comentario, el participante deberá etiquetar a su persona favorita para celebrar amor y amistad, quién también deberá seguir la cuenta de Instagram @Nequi_.

Es importante resaltar que para participar en el concurso debe ser mayor de edad, tener una cuenta cuenta de ahorros o depósito de bajo monto en Nequi activo durante la campaña, ya sea que la abras antes o durante la vigencia de la campaña, y seguir la cuenta de Nequi en Instagram (@Nequi_).

Una vez finalice el concurso el viernes 20 de septiembre a las 5:00 pm, se escogerán 6 finalistas, es decir, los que tengan mayor número de “Me gustas” en el comentario realizado en la publicación de la campaña y cumplan con las condiciones descritas anteriormente. Estos serán publicados mediante historias en la cuenta oficial de Instagram del neobanco el 24 de septiembre de 2024; los que obtengan mayor votación serán los 3 ganadores. Conozca aquí los Términos y Condiciones.

Tips para cuidar y mejorar su economía

Además de crear dinámicas como estás para ganar premios, el propósito de Nequi es ayudar a los colombianos a mejorar su relación con la plata, por ello trae algunos tips que pueden ser útiles para cuidar su economía mientras disfruta de esta temporada de amor y amistad.

· Primero usted, luego el resto: es como el aviso de seguridad en un avión: coloque tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Cuidar su futuro financiero es similar, al garantizar tu estabilidad, podrás estar en una mejor posición para ayudar y disfrutar de sus relaciones de pareja, amigos y familia.

· Aprenda a decir “No” sin remordimiento: está bien decir “no” cuando su presupuesto no le permite realizar gastos adicionales, aprender a decir “no” le permite priorizar y ser fiel a sus necesidades y objetivos. Sea claro, directo y no sienta la necesidad de justificar su respuesta con una larga explicación, es válido decir que no puede en este momento sin más detalles.

· Educación financiera en pareja o en grupo: aprender sobre finanzas personales no tiene que ser una actividad solitaria, puedes compartir este aprendizaje con su pareja o sus amigos. Asistir juntos a talleres financieros, leer libros, escuchar podcast sobre el tema, y tener discusiones abiertas sobre dinero fortalece tanto su conocimiento financiero como tus relaciones. Aunque no lo crea, su pareja y sus amigos tienen una gran influencia en sus comportamientos financieros.

· Realiza un presupuesto en conjunto: si tiene pareja, cree un presupuesto en conjunto que considere tanto los gastos actuales como las inversiones futuras. Así, ambos pueden disfrutar del presente sin comprometer la salud financiera a largo plazo.