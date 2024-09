“A mi me hablaron de envenenamiento”: pastor Alfredo Saade sobre el presunto plan de asesinar a Petro

En la noche del miércoles 18 de septiembre, el pastor Alfredo Saade tuvo una entrevista con el actual gerente de RTVC, Hollman Morris, donde abordó el tema del presunto plan de asesinato contra el presidente Gustavo Petro. Al respecto, Saade contó detalladamente de la información que tenía e incluso aseguró que el atentado no sería a través de las armas.

“A mí no me hablaron de un atentado con armas, sino de un intento de envenenamiento contra el presidente Gustavo Petro. Las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido del presidente, que no lo bajan de borracho y de drogadicto, podría culminar en un envenenamiento para que los titulares de prensa dijeran que por una sobredosis de droga el presidente de Colombia había fallecido”, dijo Alfredo Sadee.

Respecto a la veracidad de su información, Saade señaló que son fuentes “de mucha credibilidad” a lo que agregó que provenían de “un país cercano a Colombia”.

Supuesto plan de atentar contra Petro

Ya el presidente Gustavo Petro se había referido días atrás que tenía información de que por un lado, en un periodos de tres meses o lo derrocaban de su mandato o lo asesinaban. Incluso señaló que ese atentado contra su vida podía ser a través de camiones cargados de dinamita y que serían explotados al paso de una caravana.

Incluso el mismo pastor Alfredo Saade comentó al respecto:

“El presidente antes de diciembre tiene que salir de la Presidencia de la República; o sea, o sale en un cajón o sale destituido por la Cámara de Representantes”.

Todo parece indicar que el mismo presidente Petro conoce de la información del propio Saade, por lo que su esquema de seguridad y las autoridades trabajan en investigaciones para dar con los presuntos responsables.