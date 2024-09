Enrique Vargas Lleras pidió arresto contra el presidente Petro: ¿podría ir a la cárcel?

A través de un comunicado, el hermano del ex vicepresidente de Colombia, Enrique Vargas Lleras, informó que radicó un incidente de desacato al fallo de tutela impuesto al presidente Gustavo Petro, en el que solicitó que medida de arresto.

“Radiqué incidente de desacato al fallo de tutela por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, y solicité imponer las sanciones establecidas en el art. 52 del Decreto 2591 de 1991: medida de arresto y multa por incumplimiento”, informó a través de su red social X.

En la sentencia se le pedía al presidente Petro, retractarse acerca de señalamientos contra el hermano de Germán Vargas Lleras, con respecto a fondos monetarios relacionados a la Nueva EPS.

“Teniendo en cuenta que el presidente de la República no cumplió con las órdenes impartidas por parte del Consejo de Estado, mediante sentencia con fecha 27 de agosto de 2024, es claro que resulta procedente la iniciación del incidente de desacato”.

Vargas Lleras interpuso una acción de tutela contra el primer mandatario, Gustavo Petro, por presuntamente haber vulnerado sus derechos fundamentales de honra y buen nombre en una alocución del 06 de junio del 2024.

A través de una locución que el presidente Petro dio este jueves 12 de septiembre, en el encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, el presidente Petro dejó en claro que no se iba a retractar sobre lo dicho de Enrique Vargas Lleras.

“Ahora las tutelas dicen que debo retractarme cuando estoy diciendo verdades, y puedo decir que hay objeción de conciencia porque estoy convencido de que lo que dije es verdad. Si me hubieran demostrado que me equivoqué, racionalmente lo reconocería, como lo he hecho muchas veces, pero mañana me expresaré al respecto”, indicó el presidente, aunque no mencionó directamente nombres.