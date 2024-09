Amiga de la exfinalista de Miss Suiza afirma que el marido de la modelo “es un psicópata que quería que su esposa nunca hubiera existido”

Kristina Joksimovic, una exmodelo y madre de dos niñas, vivía en un hogar que, desde el exterior, parecía el paradigma de la perfección, detalla el Daily Mail. Una casa grande, un esposo que provenía de una familia adinerada, y dos hijas pequeñas. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía una verdad aterradora. La relación entre Kristina y su esposo Marc Rieben era una bomba de tiempo que estalló de manera devastadora.

A lo largo de los años, Kristina había compartido con sus amigas más cercanas las tensiones que existían en su matrimonio. Aunque nunca habló abiertamente sobre el abuso físico que padecía, dejó entrever que Marc había comenzado a cambiar drásticamente después del nacimiento de sus hijas. Lo que alguna vez fue una relación amorosa, se transformó en un vínculo tóxico. Marc, quien siempre había sido controlador, se volvió aún más posesivo y violento, aunque rara vez dejaba que el exterior viera esta parte de su personalidad. Kristina, por otro lado, trató de salvar su matrimonio, asistiendo a terapia de pareja e intentando mantener las apariencias.

Pero no pudo continuar así para siempre. En julio de 2023, Kristina Joksimovic decidió que ya no podía más. Quería divorciarse de Marc, pero esta decisión fue lo que marcó el inicio de su final. Marc Rieben, sintiéndose humillado y rechazado, no soportó la idea de perder a su esposa, y mucho menos la posibilidad de perder a sus hijas.

Kristina Joksimovic/Instagram Kristina Joksimovic/Instagram

El desenlace fatal

El 14 de julio de 2023, la policía fue llamada a la casa de la pareja en Suiza tras recibir informes de un incidente doméstico. Las fotos que documentaron el estado de Kristina tras el altercado mostraban marcas de estrangulamiento en el cuello, un signo alarmante de la escalada de violencia en la relación. Kristina había decidido dejar a Marc, pero él no estaba dispuesto a permitirlo. A pesar de las advertencias de sus amigas sobre la influencia de la familia de Marc, Kristina se armó de valor y tomó la decisión de seguir adelante con el divorcio. Fue una decisión que lamentablemente la llevó a la muerte.

Días después, su cuerpo fue encontrado desmembrado en el sótano de la casa familiar, en lo que ha sido descrito como una escena macabra. El descubrimiento fue hecho por su padre, quien horrorizado encontró partes del cuerpo de su hija en bolsas de basura. La investigación reveló que Marc no solo había estrangulado a su esposa, sino que también había desmembrado el cuerpo utilizando diversas herramientas. Algunas partes de su cuerpo incluso habían sido licuadas en una batidora industrial.

Los detalles del crimen sacudieron a la comunidad y a la familia de Kristina, quienes nunca imaginaron que Marc, quien había sido descrito por amigos y conocidos como una persona tranquila y amable, fuera capaz de tal atrocidad. Para muchos, era difícil reconciliar la imagen de Marc como un padre amoroso con la brutalidad de sus acciones.

Kristina Joksimovic

El peligro de las relaciones tóxicas

Este trágico caso pone de manifiesto una realidad preocupante: la violencia doméstica puede estar presente incluso en las relaciones que parecen perfectas desde fuera. Kristina, una mujer que una vez fue fuerte y segura en las pasarelas, se había visto atrapada en una espiral de abuso que, aunque en su mayoría fue psicológico, terminó de manera devastadora.

Las amigas de Kristina, al reflexionar sobre los últimos meses de su vida, se dieron cuenta de que había señales de advertencia que no supieron interpretar. El aislamiento progresivo de Marc, su comportamiento controlador con las hijas, y los intentos fallidos de Kristina por mejorar la relación a través de la terapia de pareja, eran indicios de una situación que iba empeorando. Sin embargo, como ocurre en muchos casos de violencia doméstica, el abuso fue minimizado, tanto por Kristina como por aquellos que la rodeaban.

El asesinato de Kristina no solo conmocionó a quienes la conocían, sino que también generó una conversación más amplia sobre la importancia de reconocer las señales de abuso en una relación. Las amigas de Kristina han expresado su dolor y culpa por no haber hecho más para ayudarla, pero también han señalado que la sociedad a menudo no está equipada para manejar estos casos hasta que es demasiado tarde.

“Al principio estaba muy enamorada, pero me sorprendió un poco cuando empezó una relación con él, ya que no le convenía en absoluto. Parecía muy introvertido, muy crítico y, a veces, bastante arrogante”, citó el MailOnline a una de las amigas más cercanas de Kristina.

La mujer agregó que “‘Kristina estaba casada con un asesino y no tenía ni idea. Dejó a ese psicópata solo en casa con los niños. Era muy despectivo con ella, con gestos, palabras e incluso con su tono... quería que Kristina desapareciera”, aseguró.

Este caso pone en evidencia la importancia de no subestimar el poder de la manipulación psicológica y el control en las relaciones abusivas. Marc no solo fue violento físicamente, sino que también utilizó su posición de poder para controlar y aislar a Kristina, haciendo que fuera difícil para ella buscar ayuda. Este tipo de comportamiento, aunque menos visible que la violencia física, puede ser igualmente peligroso y destructivo.

Kristina Joksimovic/Instagram Kristina Joksimovic/Instagram

La importancia de la prevención

El asesinato de Kristina es un recordatorio de que las relaciones tóxicas pueden escalar de manera impredecible y fatal. Es vital que, tanto las víctimas como sus seres queridos, estén atentos a las señales de abuso y busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde. Aunque Kristina intentó salvar su relación y mantener a su familia unida, al final, su valentía al intentar salir de la relación le costó la vida.

El sistema judicial suizo también ha sido objeto de escrutinio en este caso, ya que existe la preocupación de que Marc pueda recibir una sentencia relativamente corta, lo que podría poner en riesgo a futuras parejas. Las amigas de Kristina han expresado su temor de que Marc pueda salir de prisión en unos pocos años, solo para repetir el mismo patrón de violencia con otra mujer.

En un mundo donde la violencia doméstica sigue siendo un problema grave, es crucial que se tomen medidas para proteger a las víctimas y asegurarse de que los perpetradores sean responsables de sus acciones. El caso de Kristina es una advertencia de lo que puede suceder cuando las señales de abuso no se abordan a tiempo. Aunque su vida fue trágicamente interrumpida, su historia puede servir como un llamado a la acción para prevenir que otras mujeres sufran el mismo destino.