Enrique Vargas Lleras rechazó la retractación del presidente Petro ya seguró que “es falsa”

El conflicto entre Enrique Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro sigue intensificándose luego de la retractación pública emitida por el mandatario. A pesar de que Petro se retractó de sus anteriores acusaciones contra el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el empresario sostiene que esta disculpa no cumple con los requisitos legales ni morales necesarios para una rectificación efectiva.

En una entrevista reciente en Mañanas Blu con Néstor Morales, Enrique Vargas Lleras expresó claramente su insatisfacción con la retractación ofrecida por el presidente Petro. Según Vargas Lleras, “No ha habido una retractación, no ha presentado las excusas ni la rectificación”. Esta declaración subraya la frustración de Vargas Lleras con el proceso, que él considera insuficiente y no conforme con las exigencias del fallo del Consejo de Estado.

¿A qué se deben las acusaciones del presidente Petro?

El desencadenante de esta disputa legal se remonta a las acusaciones realizadas por el presidente Petro, quien en sus declaraciones públicas acusó a Enrique Vargas Lleras de haber ocultado $5 billones de pesos durante su tiempo en la junta directiva de la Nueva EPS. Estas alegaciones fueron vistas por Vargas Lleras como un ataque directo a su honor y reputación, lo que llevó al empresario a interponer una tutela solicitando una retractación pública.

En respuesta, el Consejo de Estado ordenó a Petro retractarse debido a la falta de pruebas concretas que respaldaran sus acusaciones. No obstante, la forma en que el presidente abordó esta rectificación ha sido duramente criticada por Vargas Lleras, quien sostiene que la retractación fue ambigua y no cumplió con los estándares establecidos por la ley.

Enrique Vargas Lleras no aceptó la retractación del presidente Petro

El pasado viernes, Petro publicó un comunicado de dos páginas en el que intentaba retractarse de sus acusaciones. Sin embargo, este comunicado fue acompañado por una serie de aclaraciones que, según Vargas Lleras, no sólo no desmentían las acusaciones originales, sino que las ratificaban en parte. “El presidente dice ‘me retracto’, pero después se ratifica en lo que había dicho originalmente. Entonces, ¿dónde está la rectificación?”, cuestionó Vargas Lleras.

Además, Vargas Lleras criticó el uso de la objeción de conciencia por parte de Petro para justificar sus anteriores afirmaciones. La objeción de conciencia es generalmente utilizada en contextos como el servicio militar obligatorio o cuestiones éticas personales, no en el contexto de fallos judiciales sobre honor y reputación. Vargas Lleras calificó esta utilización como inapropiada y como una maniobra para evadir el cumplimiento de las obligaciones legales. “No podemos maltratar el derecho ni hacer uso de figuras constitucionales para desconocer los fallos. Este es un esguince a un fallo judicial y no es de recibo”, afirmó el empresario.

Ante la percepción de que la retractación de Petro no cumple con las directrices del Consejo de Estado, Enrique Vargas Lleras no descarta la posibilidad de presentar un incidente de desacato contra el presidente. En sus comentarios, Vargas Lleras sugirió que el caso podría evolucionar hacia sanciones judiciales más severas, incluyendo la posibilidad de arresto. “El desacato procede frente al presidente y a los más altos funcionarios”, señaló.

El futuro del caso ahora depende de la revisión del Consejo de Estado sobre la objeción de conciencia presentada por Petro. Mientras tanto, la tensión continúa y la situación legal se mantiene en un estado de incertidumbre, con Vargas Lleras esperando que se haga justicia y que se cumpla el fallo judicial emitido anteriormente.