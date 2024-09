“Te pienso mucho”: Natalia Ponce envió mensaje a Laura Villamil, bailarina que se quemó en Andrés Carne de Res

Recientemente, la tragedia que vivió Laura Villamil, una joven bailarina que sufrió graves quemaduras cuando su vestuario se incendió durante una presentación en Andrés Carne de Res en Chía, ha conmocionado a muchos. La noticia del accidente ha generado una ola de solidaridad y mensajes de apoyo en las redes sociales, entre los cuales se destaca un emotivo mensaje de Natalia Ponce de León.

PUBLICIDAD

Natalia Ponce de León, reconocida defensora de los Derechos Humanos y sobreviviente de un ataque con ácido sulfúrico hace más de una década, se ha dirigido a Laura Villamil con un mensaje lleno de empatía y fuerza. A través de un video transmitido por Noticias RCN, Ponce de León ofreció sus palabras de aliento y compartió su propia experiencia para brindar consuelo a la joven bailarina.

¿Cuál fue el mensaje de Natalia Ponce para Laura Villamil?

“Hola, Laura. Me presento, soy Natalia Ponce de León, a mí me quemaron hace 10 años con ácido sulfúrico. Te he pensado mucho, he seguido tu historia; somos muchas personas mandándote muy buena energía, todo nuestro amor”, dijo Natalia en el video. Estas palabras buscan no solo expresar su solidaridad, sino también transmitir el mensaje de que no está sola en este proceso difícil.

Ponce de León subrayó la importancia de la resiliencia en momentos tan críticos y el desafío que representa enfrentar múltiples procedimientos médicos. Reconoció el sufrimiento que Laura Villamil está atravesando y la urgencia de mantener una actitud positiva y combativa frente a la adversidad. “Nunca olvides que Dios escoge a sus mejores guerreros para vivir las batallas más fuertes, y tú eres una elegida de Dios para esta batalla, para enseñarnos muchas cosas. Estamos pidiendo mucho por tu recuperación, porque salgas pronto de la clínica”, manifestó Natalia, enfatizando la fortaleza necesaria para superar este momento.

Además, la activista se ofreció a estar disponible para Laura en su proceso de recuperación. “Acá voy a estar para lo que necesites. Apenas salgas de la clínica espero nos podamos conocer. Seguramente tienes muchas preguntas y yo te puedo ayudar con todo el proceso de tu recuperación y rehabilitación”, indicó. Ponce de León expresó su deseo de poder guiar a Laura a través de los desafíos que se presentarán en su camino hacia la recuperación física y emocional.

En su mensaje, Natalia también animó a Laura a mantenerse conectada con su espiritualidad y a confiar en el equipo médico que la apoyará durante su recuperación. “Te puedo poner en contacto con muchas personas; ángeles que han llegado a mi camino, te los quiero compartir. Y sé que de esta vas a salir victoriosa, mucho más fuerte, con un aprendizaje (...) Te mando un beso muy grande y ánimo”, concluyó Ponce.