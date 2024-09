Jhonier Leal fue trasladado a la cárcel donde estuvieron Garavito y otros peligrosos delincuentes

En los últimos días había una gran expectativa en la opinión pública debido a que se conoció que Jhonier Leal, condenado a más de 50 años de cárcel por el asesinato de su mamá y de su hermano, Mauricio Leal, sería trasladado de cárcel.

Jhonier había estado recluido durante varios meses en la cárcel La Picota, de Bogotá, y, según han confirmado varios medios de comunicación, fue enviado a otro centro de reclusión de máxima seguridad.

Según Daniel Gutiérrez, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Fiscalía General de la Nación pidió que Jhonier fuera trasladado con el fin de preservar su integridad, pues consideraron que no se habría estado garantizando su seguridad en La Picota.

Pues bien, este sábado 14 de septiembre varios medios de comunicación informaron que la Fiscalía ya confirmó que Jhonier fue trasladado a la cárcel La Tramacúa, ubicada en la jurisdicción de Valledupar, en el departamento del Cesar.

Jhonier Leal denunció supuestas “torturas” en su contra en La Picota

El traslado de Jhonier Leal se dio pocos días después de que se conoció una carta firmada por él durante el pasado 9 de septiembre. La misiva, que estaba dirigida a la Procuraduría General de la Nación, tenía el objetivo de denunciar múltiples hechos de los que habría sido víctima

“El estar detenido y preso no es motivo para que usen métodos de tortura psicológica, persecución o costreñimiento contra mí, ya que estas acciones me degradan aún más, afectan mi tranquilidad y paz y me afecta síquica y sicologicamente (SIC)”, indicaba Jhonier Leal en su carta.

Garavito y los criminales que han estado presos en la Tramacúa

El nombre de La Tramacúa tiene una gran recordación en la opinión pública, debido a que ha albergado a múltiples criminales tristemente célebres. Quizás uno de los más famosos por los delitos que cometió fue Luis Alfredo Garavito, quien murió en octubre del año pasado en Valledupar y había sido señalado en vida de abusar de decenas de niños y niñas.

En las instalaciones de La Tramacúa también están recluidos otros delincuentes muy recordados como Rafael Uribe Noguera, asesino y abusador sexual de la pequeña Yuliana Samboní. Por este aberrante crimen, Uribe Noguera está recluido en Valledupar desde el 2018.

Otro de los inquilinos del centro penitenciario es uno de los cabecillas más influyentes del mundo del crimen de Bogotá durante los últimos años, José Manuel Vera, conocido como alias Satanás, el máximo jefe de la banda delincuencial que lleva su nombre y que ha estado detrás de múltiples casos de extorsión y narcotráfico en la capital del país.