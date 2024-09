En un accidente de tránsito, ¿quién debe pagar, el conductor o el propietario del carro?

En la compleja cuestión de los accidentes de tránsito, una pregunta común es: ¿quién debe asumir la responsabilidad en caso de un siniestro, el conductor del vehículo o su propietario? Con el aumento constante de accidentes vehiculares y su impacto significativo en la sociedad, es crucial entender cómo se determinan las responsabilidades y qué implicaciones legales pueden surgir.

Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tráfico son responsables de aproximadamente 1.19 millones de muertes anuales en todo el mundo, lo que equivale a más de 3,200 víctimas diarias. A pesar de la reciente disminución en las cifras de siniestralidad, el riesgo sigue siendo elevado y las consecuencias a menudo conllevan procesos legales complejos para determinar las responsabilidades y las indemnizaciones correspondientes.

En Colombia, la Ley 769 de 2002, que regula el Código Nacional de Tránsito Terrestre, establece que los accidentes de tránsito son eventos generalmente involuntarios causados por vehículos en movimiento que resultan en daños a personas o bienes. Aunque el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubre una parte de los daños, la responsabilidad económica y, en algunos casos, penal, recae sobre la persona identificada como el principal responsable del accidente.

A menudo, se asume que el propietario del vehículo es quien debe responder por los daños, dada su relación directa con el bien en cuestión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha desarrollado una interpretación que aclara esta responsabilidad. Según Julián Londoño, abogado y asesor jurídico, la jurisprudencia ha establecido que el conductor del vehículo actúa como “guardián del bien”. Esto significa que, aunque el propietario tiene el control y la autoridad sobre el vehículo, el conductor es quien asume la responsabilidad de su uso y de cualquier daño que pueda causar.

Londoño explica: “El propietario, como dueño del vehículo, tiene el poder de mando, de dirección y de control sobre el bien. Esto implica que debe asegurarse de que el vehículo no cause daños ni se use para actividades delictivas”. Por lo tanto, en el contexto civil, el propietario podría ser considerado solidariamente responsable.

No obstante, la Corte Suprema también aclara que la responsabilidad del propietario puede ser desvirtuada en ciertos casos. Por ejemplo, si el conductor demuestra que el vehículo estaba bajo el control de otra persona en el momento del accidente, como en un arrendamiento, un préstamo (comodato) o incluso en casos de robo, la responsabilidad puede recaer en el conductor. Este proceso requiere demostrar adecuadamente la transferencia de tenencia y puede implicar una serie de trámites legales que justifican la necesidad de asistencia jurídica especializada.

