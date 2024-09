Denunciaron al presidente Petro ante la OEA y la CIDH por publicaciones en redes sociales

Representantes a la Cámara de la oposición, Hernán Cadavid y Óscar Villamizar, del Centro Democrático y miembros de la Comisión de Acusaciones, informaron sobre la denuncia que realizaron contra el presidente Petro ante la OEA y ala CIDH, por mensajes que publica en sus redes sociales sobre un presunto golpe de estado.

PUBLICIDAD

Cadavid habría indicado sobre su alta preocupación por las “recientes declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro, en relación con la investigación del Consejo Nacional Electoral- CNE- sobre su campaña presidencial”, puntualizó.

De acuerdo con las denuncias, en “una serie de publicaciones en su cuenta de X (antes twitter), el presidente Petro afirmó: “creen que el Consejo Electoral es la entidad que puede juzgar al presidente y lo hacen con un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado hecho rápidamente y que no es vinculante por ley y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial”.

En otra habría afirmado: “No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, indicaron.

De igual manera, los denunciantes indicaron que “acudirán cuantas veces sea necesario a instancias internacionales para denunciar la presión, amenaza y chantaje de Gustavo Petro a als instancias que lo investigan a él y a su campaña”.

“Gustavo Petro insiste en que quieren darle un golpe de Estado, pero esto no es más que una maniobra de distracción cada vez que surge un nuevo escándalo que lo involucra”.

En redes sociales apoyaron la decisión de los denunciantes. “Toca ponerle un alto a las arbitrariedades de Petro...Él no está por encima de la Constitución y las leyes de Colombia”, “muy bien su labor como representante”, “está bien desesperado y sobre todo, desubicado, así actúa la derecha resentida y enferma de odio, por eso todo les sale mal”, fueron algunos de los comentarios.